La salida forzosa de la concursante por recomendación de los facultativos obliga a la organización del concurso de Telecinco a introducir un sustituto con un fuerte vínculo en Honduras durante la emisión de este martes de ‘Tierra de Nadie’.

La tercera edición de ‘Supervivientes All Stars‘ ha registrado su primera baja oficial a menos de una semana de su arranque televisivo. La concursante Alma Bollo se ha visto obligada a abandonar el certamen por estricta decisión de los servicios médicos del programa, tras sufrir una lesión cervical que desaconseja su continuidad. Con la finalidad de suplir esta vacante en la palapa, la organización ha confirmado la entrada inmediata de un nuevo participante cuyo nombre será revelado en la gala de este martes, quien protagonizará el habitual salto desde el helicóptero y cuenta con un perfil «explosivo» y conexión directa con uno de los náufragos que permanecen en el terreno de juego.

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La salida de Alma Bollo se desencadenó apenas 48 horas después del estreno de la entrega, acontecido el pasado jueves. La participante comenzó a manifestar problemas de salud derivados de un intenso malestar físico tras la primera noche en el emplazamiento. Según su propio testimonio ofrecido durante la emisión de ‘Conexión Honduras’ desde el centro hospitalario donde permanecía ingresada con collarín, el dolor se originó en la zona del cuello tras el descanso nocturno. Tras intentar mantener la rutina de pesca, la evolución del cuadro incluyó mareos e incapacidad motora: «Me agaché y me mareé muchísimo (…) las piernas me empezaban a hormiguear y nunca me había pasado. Ya no tenía fuerzas para levantarme y les pedí que me llamaran a alguien», detalló ante las cámaras.

Ante el agravamiento de los síntomas, la concursante fue evacuada en helicóptero para ser sometida a diversas pruebas clínicas. Durante la velada conducida por la presentadora Sandra Barneda, se dio lectura al parte médico oficial emitido por los facultativos: «Tras realizar las pruebas pertinentes, se ha detectado una lesión que pese a presentar buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la aventura. Por ello se va a proceder a su traslado a España». Pese a manifestar su intención de continuar en el formato y mantener un breve contacto mediante videollamada con su madre, Raquel Bollo, la prescripción médica determinó el cese definitivo de su participación, permitiéndose únicamente una conexión en directo para despedirse del resto de sus compañeros de cayos.

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Un relevo inmediato y la reconfiguración de las nominaciones

La vacante dejada por la evacuación de Alma Bollo será cubierta de forma inminente durante la entrega de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie’ programada para este martes. Según la información oficial difundida por Mediaset mediante nota de prensa, el sustituto o sustituta cuenta con un carácter calificado como «explosivo» y mantiene «un vínculo con uno de los concursantes que actualmente se encuentra en Honduras». Su llegada al territorio hondureño se formalizará mediante el tradicional salto desde el helicóptero.

Un nuevo concursante se incorporará a Honduras el próximo martes, en #TierraDeNadie: "Se tirará del helicóptero" #ConexiónHonduras1https://t.co/k2RtGZtDya — Telecinco (@telecincoes) September 14, 2026

En el plano estrictamente competitivo, la gala inicial de ‘Conexión Honduras‘ acogió asimismo la articulación de la lista de primeros nominados de la temporada, proceso precedido por un enfrentamiento en plató entre Chiqui y Rosa Benito. Por parte del equipo ubicado en Playa Sol, la votación del grupo derivó en la nominación de Lola, a la que se sumó la designación directa de Víctor Janeiro por parte del líder de la localización. En cuanto a la alineación de Playa Luna, los elegidos por sus compañeros fueron Yulen Pereira y Arkano.

Los cuatro participantes nominados se midieron a continuación en una prueba de salvación disputada en la playa. El triunfo en dicho desafío fue alcanzado por Yulen Pereira, quedando el deportista exento de la decisión de la audiencia. Como consecuencia directa del resultado de la prueba, la nómina definitiva de candidatos a la expulsión ha quedado configurada por Lola, Arkano y Víctor Janeiro. Uno de los tres nominados abandonará formalmente la competición como el primer expulsado del formato en la gala prevista para el próximo jueves.