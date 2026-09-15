El avance del episodio de Sueños de Libertad del martes 15 de septiembre de 2026 sitúa a Tasio perdiendo los papeles con Gabriel y a Fina tomando una decisión inesperada, según el resumen semanal.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el avance correspondiente al 14 al 18 de septiembre se indica que Tasio pierde los papeles con Gabriel, un choque que actúa como punto de inflexión en la dinámica familiar.

El mismo resumen señala que Fina toma una decisión inesperada durante esta semana. El avance no detalla la naturaleza de esa decisión, pero la presenta como un giro con potencial efecto en las alianzas del núcleo familiar.

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La línea emocional del episodio se centra también en Beatriz, que se plantea cómo sería su vida si Begoña muriese. Además, el resumen recoge que Begoña sufre un mareo, un incidente que introduce incertidumbre sobre su estado de salud y la reacción del entorno.

Con esos elementos —la pérdida de control de Tasio, la decisión de Fina y la tensión en torno a Beatriz y Begoña— el capítulo plantea choques y decisiones con repercusión inmediata en la convivencia del clan.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Sueños de Libertad se emite en Antena 3 a las 15:45 en la programación diaria de TDT, este martes, 15 de septiembre de 2026.

En Ceuta, Antena 3 se puede ver por TDT; la emisión de sobremesa coincide con el horario peninsular y es habitual punto de seguimiento entre los espectadores locales.

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