En el drama rural de Valle Salvaje, la tensión crece en Asturias a medida que las decisiones recientes abren conflictos y obligan a acelerar planes en la Casa Grande.

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Qué pasará en Valle Salvaje el lunes 19 de octubre

Victoria se abre en canal ante Mercedes y justifica el asesinato de Pilara. A partir de ese momento, la clave estará en si la duquesa entiende sus razones o, por el contrario, toma medidas.

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Mientras tanto, en la Casa Grande, Hernando acelera los preparativos de la boda. En ese contexto, José Luis impone a Alejo un destino humillante. La situación genera un nuevo punto de conflicto, ya que el avance plantea la posibilidad de que Alejo obedezca o que desafíe lo que se le exige.

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Entre las consecuencias del enfrentamiento en la Casa Grande y el pulso por el destino de Alejo, el capítulo del lunes 19 de octubre mantiene el foco en las lealtades que se ponen a prueba y en las decisiones que no dejan margen para el descanso.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 507 de Valle Salvaje se emite el lunes 19 de octubre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 19 de octubre, consultada en FormulaTV.

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