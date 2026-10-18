En el avance de Sueños de Libertad del lunes 19 de octubre, Salvador recibe una visita inesperada en la cantina y varias tramas familiares se cruzan alrededor de la boda en Toledo y del futuro en perfumerías Brossard.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el lunes 19 de octubre

Salvador se enfrenta a un encuentro inesperado en la cantina: aparece su padre. El reencuentro resulta frío y, al día siguiente, Paula repara en el humor del cantinero. Salvador llega a temer que su padre esté enfermo, y la situación empeora.

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En el hogar familiar, Begoña comunica a Gabriel que Antonia/Beatriz, una vez se recupere, deberá marcharse. Entonces Gabriel presiona a Begoña y le plantea que se quedará con ellos hasta que Antonia/Beatriz dé a luz, cerrando un acuerdo entre las dos mujeres.

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Durante el desayuno, los hermanos Salazar discuten por el futuro sentimental de Mabel. La joven tiene una cita con un chico con quien coincide en el autobús a Madrid.

En perfumerías Brossard, Damián se muestra devastado por la supresión del apellido De la Reina. Digna y Tasio le dan ánimos, pero Damián reprende a Tasio por un asunto laboral.

Además, Andrés y Valentina continúan con la organización de su boda. Es el turno de la lista de invitados y la ceremonia se celebrará en la Capilla de San Pedro de la Catedral de Toledo. Andrés quiere invitar a Gabriel y valora que Julia sea quien lleve las arras, mientras Valentina duda por la relación que une a Gabriel. Claudia provoca que Valentina reflexione sobre si confía en Andrés al 100%.

Por último, Fina y Marta trabajan en el relanzamiento de Brossard España y deben aclarar un malentendido. Fina insiste en que ella y Bianca han retomado exclusivamente su amistad, y Marta presiona a Fina laboralmente, una situación que vivirá después con Gabriel.

El lunes 19 de octubre concentra conversaciones decisivas en la familia y movimientos clave en el entorno de Brossard.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 671 de Sueños de Libertad se emite el lunes 19 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance semanal publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del lunes 19 de octubre, consultada en FormulaTV.

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