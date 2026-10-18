En La Promesa, el lunes 19 de octubre de 2026, la convivencia en el palacio se complica con reencuentros pendientes, amenazas y una nueva presión sobre María Fernández ante su boda.

Lee tambien: Valle Salvaje avance: capítulo del lunes 19 de octubre de 2026

Qué pasará en La Promesa el lunes 19 de octubre

Curro tiene miedo de regresar a La Promesa y de cómo reaccionará al reencontrarse con Leocadia. Manuel también está en la misma tesitura. Mientras tanto, los hermanos Luján dejan Lisboa y vuelven a Córdoba.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

En palacio, las hermanas Arcos continúan con su particular guerra fría. Tomasa, además, culpará a Petra de todos los males en el entorno. La tensión también llega a la relación de Leocadia con Máximo: le amenaza y asegura que se vengará. Según su relato, el duque de Buenaventura nunca tuvo intención alguna de casarse con la madre de su hija.

Lee tambien: Sueños de Libertad avance del capítulo del lunes 19 de octubre de 2026

Por otro lado, Samuel se desahoga con Petra: está roto por dentro, pero tiene un límite claro. María Fernández no puede enterarse, porque debe casarse con Carlo para impedir que Leocadia le arrebate a Janita. En paralelo, Julieta y Martina entregan un obsequio a María Fernández para que el día de su boda con Carlo sea lo menos agridulce posible.

Con varias frentes abiertas, el lunes 19 de octubre reúne de nuevo a personajes clave y pone más tensión sobre el futuro de María Fernández.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 930 de La Promesa se emite el lunes 19 de octubre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 19 de octubre, consultada en FormulaTV.

Te puede interesar