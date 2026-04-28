Hay silencios en el valle de Asturias que pesan más que las palabras. “Valle Salvaje” vuelve este martes 28 de abril de 2026 a su franja habitual y lo hace con ese olor a tierra mojada y promesas rotas que tanto engancha: miradas que no se olvidan, lealtades puestas a prueba y un destino que parece empeñado en pasar factura a quien se confía.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el capítulo de hoy, la convivencia rural se convierte en un tablero donde cada gesto cuenta. Las tensiones acumuladas entre los personajes siguen buscando una salida, pero no todas las puertas conducen al mismo lugar. Algunas decisiones que parecían tomadas con calma se reactivan cuando aparecen nuevas señales, dudas o informaciones que obligan a replantearse lo ocurrido en el pasado.

El valle, además, no perdona: las consecuencias de lo que se dice a media voz regresan con fuerza. Habrá momentos en los que la confianza se resquebraje y otros en los que la lealtad se tenga que demostrar de la forma más difícil. Porque en “Valle Salvaje”, lo importante no es solo lo que pasa, sino quién lo interpreta y cómo actúa después.

Sin necesidad de giros estridentes, la historia avanza con esa tensión de fondo que mantiene al espectador pegado a la pantalla. Hoy, más que nunca, se intuye que cada conversación puede ser el inicio de un conflicto mayor: una revelación a tiempo, una omisión que molesta o una promesa que se intenta cumplir… aunque el entorno empuje justo en la dirección contraria.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

“Valle Salvaje” se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de las 16:30 este martes 28 de abril de 2026.

Si quieres seguir de cerca el pulso del drama rural, hoy toca estar atento: en el valle, lo que parece pequeño puede convertirse en el primer paso hacia algo enorme. Arranca a las 16:30 en TVE y no te pierdas lo que se cocina entre miradas.