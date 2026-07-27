El martes, 28 de julio de 2026, el precio de la luz vuelve a marcar tensión para el consumo doméstico con el semáforo ROJO 🔴. De media, el precio medio del día se sitúa en 0,1808 €/kWh, un nivel que invita a ajustar hábitos para no pagar de más.

Según el análisis del día, la jornada deja una hora especialmente barata (15-16 h), pero también una franja a evitar en la noche (21-22 h). Con estos dos puntos como referencia, puedes programar tareas como lavadora, lavavajillas o parte del consumo doméstico para ganar en eficiencia.

Horas clave para ahorrar: aprovecha 15-16 h y evita 21-22 h

Si quieres reducir el impacto del ROJO en tu factura, el truco es simple: concentra el mayor consumo en el momento más favorable y desplaza lo prescindible fuera de la hora más cara.

Hora más barata: 15-16 h.

15-16 h. Hora más cara (a evitar): 21-22 h.

21-22 h. Franja más económica: (no disponible en los datos horarios aportados).

Esta combinación —una ventana de precio menor en la tarde y un pico en la noche— suele beneficiar especialmente a quienes pueden programar el electrodoméstico: así evitas que el gasto “se te vaya” justo cuando más cuesta.

Evolución por tramos del día: madrugada y mañana sin datos, tarde con ventana y noche con pico

La información disponible destaca sobre todo el contraste entre la tarde y la noche: mientras que 15-16 h se presenta como el tramo más conveniente, 21-22 h aparece como la franja que conviene evitar en la medida de lo posible.

Por tramos, la lectura práctica para el hogar es:

Madrugada y mañana: con los datos horarios aportados no se detallan precios por hora, pero el objetivo es llegar a la tarde con consumos programados ya planificados.

con los datos horarios aportados no se detallan precios por hora, pero el objetivo es llegar a la con consumos programados ya planificados. Tarde: es el momento recomendado por la hora más barata (15-16 h) . Ideal para concentrar lavadora, lavavajillas o recargas eléctricas si tu rutina lo permite.

es el momento recomendado por la . Ideal para concentrar lavadora, lavavajillas o recargas eléctricas si tu rutina lo permite. Noche: atención al periodo 21-22 h, marcado como la franja a evitar por el mayor coste.

Precio de la luz por horas (28/07/2026)

La lista completa de 24 franjas por hora no está incluida en los datos aportados para este día. Aun así, usa como referencia las horas clave señaladas: 15-16 h para aprovechar y 21-22 h para evitar.