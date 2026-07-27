El martes, 28 de julio de 2026, el precio de la luz vuelve a marcar tensión para el consumo doméstico con el semáforo ROJO 🔴. De media, el precio medio del día se sitúa en 0,1808 €/kWh, un nivel que invita a ajustar hábitos para no pagar de más.
Según el análisis del día, la jornada deja una hora especialmente barata (15-16 h), pero también una franja a evitar en la noche (21-22 h). Con estos dos puntos como referencia, puedes programar tareas como lavadora, lavavajillas o parte del consumo doméstico para ganar en eficiencia.
Horas clave para ahorrar: aprovecha 15-16 h y evita 21-22 h
Si quieres reducir el impacto del ROJO en tu factura, el truco es simple: concentra el mayor consumo en el momento más favorable y desplaza lo prescindible fuera de la hora más cara.
- Hora más barata: 15-16 h.
- Hora más cara (a evitar): 21-22 h.
- Franja más económica: (no disponible en los datos horarios aportados).
Esta combinación —una ventana de precio menor en la tarde y un pico en la noche— suele beneficiar especialmente a quienes pueden programar el electrodoméstico: así evitas que el gasto “se te vaya” justo cuando más cuesta.
Evolución por tramos del día: madrugada y mañana sin datos, tarde con ventana y noche con pico
La información disponible destaca sobre todo el contraste entre la tarde y la noche: mientras que 15-16 h se presenta como el tramo más conveniente, 21-22 h aparece como la franja que conviene evitar en la medida de lo posible.
Por tramos, la lectura práctica para el hogar es:
- Madrugada y mañana: con los datos horarios aportados no se detallan precios por hora, pero el objetivo es llegar a la tarde con consumos programados ya planificados.
- Tarde: es el momento recomendado por la hora más barata (15-16 h). Ideal para concentrar lavadora, lavavajillas o recargas eléctricas si tu rutina lo permite.
- Noche: atención al periodo 21-22 h, marcado como la franja a evitar por el mayor coste.
Precio de la luz por horas (28/07/2026)
La lista completa de 24 franjas por hora no está incluida en los datos aportados para este día. Aun así, usa como referencia las horas clave señaladas: 15-16 h para aprovechar y 21-22 h para evitar.
- 00-01 h: (no disponible)
- 01-02 h: (no disponible)
- 02-03 h: (no disponible)
- 03-04 h: (no disponible)
- 04-05 h: (no disponible)
- 05-06 h: (no disponible)
- 06-07 h: (no disponible)
- 07-08 h: (no disponible)
- 08-09 h: (no disponible)
- 09-10 h: (no disponible)
- 10-11 h: (no disponible)
- 11-12 h: (no disponible)
- 12-13 h: (no disponible)
- 13-14 h: (no disponible)
- 14-15 h: (no disponible)
- 15-16 h: (hora más barata)
- 16-17 h: (no disponible)
- 17-18 h: (no disponible)
- 18-19 h: (no disponible)
- 19-20 h: (no disponible)
- 20-21 h: (no disponible)
- 21-22 h: (hora a evitar)
- 22-23 h: (no disponible)
- 23-24 h: (no disponible)