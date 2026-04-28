Martes 28 de abril de 2026. La predicción de AEMET para este día dibuja un mapa con predominio de cielos nubosos y, especialmente, con probabilidad de lluvia en el norte peninsular, en el litoral sur y en algunos puntos del archipiélago. A continuación, repasamos el tiempo por zonas con temperaturas máximas y mínimas y la probabilidad de precipitación en capitales, según datos municipales publicados en los XML de AEMET.

Norte peninsular

En el norte, la jornada viene marcada por la inestabilidad. Bilbao registra 23°C de máxima y 13°C de mínima, con muy nuboso con lluvia, viento N 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

También en el entorno noroccidental, Coruña, A muestra un escenario más tranquilo: 23°C de máxima y 13°C de mínima, con poco nuboso, viento NE 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Así, mientras Bilbao apunta a precipitaciones casi seguras, en A Coruña la jornada no parece requerir paraguas.

Centro peninsular

En el centro, las temperaturas se mantienen templadas y el cielo alterna entre nubes y momentos de menor actividad. Madrid tendrá 26°C como máxima y 14°C como mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 55%.

En el valle del Ebro, Zaragoza presenta condiciones más estables: 29°C de máxima y 13°C de mínima, con nubes altas, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%. La combinación de máximas más altas y ausencia de lluvia en Zaragoza contrasta con los chubascos débiles esperados en Madrid.

Sur peninsular

El sur peninsular concentra buena parte de la atención por la lluvia. En Ceuta, el día será cubierto con lluvia: 19°C de máxima y 16°C de mínima, con viento SE 5 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

En Sevilla el patrón también incluye precipitaciones, aunque con temperaturas más elevadas: 27°C de máxima y 17°C de mínima, intervalos nubosos con lluvia, viento S 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%. Según AEMET, el ambiente podría mantenerse húmedo durante el día en estas zonas, con lluvia presente o muy probable.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo dominan los cielos nubosos, con opciones de lluvia más moderadas. Barcelona registrará 23°C de máxima y 15°C de mínima, con nubes altas, viento SE 10 km/h y probabilidad de lluvia 5%.

En el caso de València, el pronóstico apunta a intervalos nubosos y mayor riesgo que en Barcelona: 22°C de máxima y 13°C de mínima, con viento E 15 km/h y probabilidad de lluvia 40%. En conjunto, el Mediterráneo se mueve entre la nubosidad y una probabilidad de precipitación variable según la ciudad.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el cielo tiende a estar cargado de nubes, aunque la lluvia no aparece como el escenario dominante. Palma tendrá 27°C de máxima y 10°C de mínima, con nubes altas, viento SE 10 km/h y probabilidad de lluvia 5%. Por tanto, más que una jornada de lluvia, se espera una tarde de nubes altas con riesgo bajo de precipitación.

Islas Canarias

En Canarias, el comportamiento es más lluvioso en la zona de Gran Canaria, mientras que en otras áreas del archipiélago la información ofrecida no incluye capitales adicionales en el mismo bloque. Para Las Palmas de Gran Canaria, el pronóstico indica muy nuboso con lluvia: 20°C de máxima y 18°C de mínima, viento N 20 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

Con AEMET, la jornada en Gran Canaria se presenta como la más húmeda dentro del apartado insular canario según los datos facilitados, con viento moderado y lluvia esperada. En estas condiciones, conviene prever paraguas o impermeable si se planean desplazamientos al aire libre.

Recomendaciones

Si vas a Bilbao , Ceuta , Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria , ten en cuenta que AEMET sitúa la probabilidad de lluvia en 100% .

, , o , ten en cuenta que AEMET sitúa la . En Madrid la lluvia es menos uniforme, con probabilidad 55% : ideal llevar algo ligero para la posibilidad de lluvia escasa.

la lluvia es menos uniforme, con : ideal llevar algo ligero para la posibilidad de lluvia escasa. Para Zaragoza (probabilidad 0%) y A Coruña (probabilidad 0%), el día se perfila más estable con menos necesidad de protección frente a la lluvia.

En resumen, este martes 28 de abril de 2026 se caracteriza por una franja de tiempo más activa en el norte y en áreas del sur, con lluvias muy probables en varias capitales. Las temperaturas, por su parte, se mantienen generalmente en rangos primaverales, con máximas entre 19°C y 29°C según la ciudad. Para la planificación diaria, conviene seguir las actualizaciones de AEMET y adaptar la ropa a la tendencia nubosa y a la probabilidad de lluvia local.