Gasolina 95: 1,546 €/L (rango 1,479–1,597 €/L). Gasolina 98: 1,588 €/L. Diésel: 1,576 €/L (mín. 1,509 — máx. 1,598). Estos valores proceden del Ministerio para la Transición Ecológica, tras analizar 10 estaciones en Ceuta el martes 28 de julio de 2026.
La diferencia entre el precio mínimo y máximo de la gasolina 95 es de 0,118 €/L: en un depósito de 50 litros supone 5,90 €. Para el diésel la brecha es 0,089 €/L (4,45 € en 50 L). La gasolina 98 apenas varía: 0,008 €/L (0,40 € en 50 L).
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO): 1.479 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): 1.479 €/L
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.539 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.539 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.557 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.579 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.579 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.587 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8): 1.587 €/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10): 1.587 €/L
Diésel
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO): 1.509 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): 1.509 €/L
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1.579 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1.579 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1.597 €/L
Las más caras
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N): 1.597 €/L (Gasolina 95)
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10): 1.597 €/L (Gasolina 95)
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): 1.558 €/L (Gasolina 95)
Resumen rápido: gasolina 95 entre 1,479 y 1,597 €/L; diésel entre 1,509 y 1,598 €/L. Si vas a repostar una cantidad grande, elegir la estación más barata del día puede reducir claramente el gasto.
Consejos prácticos
- Verifica el tipo de combustible: comprueba que el precio corresponde al combustible que usa tu vehículo (95, 98 o diésel).
- Calcula la diferencia: multiplica la diferencia por litro por los litros que vas a repostar para saber el ahorro real (ej.: 50 L).
- Prioriza distancia y ahorro: si la estación más barata queda a más de 10 minutos, valora el coste del desplazamiento frente al ahorro en la bomba.
- Comprueba el surtidor antes de pagar: confía en la lista como guía, pero confirma el precio en el panel del surtidor al llegar.
Datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Ceuta, martes 28 de julio de 2026).