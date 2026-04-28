Martes, 28 de abril de 2026. Hoy, el servicio de ferries en el Estrecho mantiene una intensa conexión entre Ceuta y Algeciras con salidas regulares operadas por Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas. Las travesías oscilan entre 60 minutos en los Fast Ferry y 90 minutos en los Ferry.

Si viajas por trabajo, estudios o por motivos personales, consulta a continuación las rutas completas del día en ambos sentidos, con horas de salida y tipo de embarcación, para planificar tu llegada al puerto con tiempo.

Ruta Ceuta – Algeciras

Las salidas de hoy desde Ceuta hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y se prolongan hasta las 23:00, con una oferta diaria de 19 salidas entre Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min).

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En el sentido Algeciras hacia Ceuta, el primer ferry sale a las 06:30 y el último está previsto para las 23:30, con 20 salidas programadas hoy y duraciones entre 60 y 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para coger el ferry que te interesa hoy, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Consulta con tu compañía cualquier variación y ten en cuenta que la duración puede variar entre 60 y 90 minutos según el tipo de embarcación.

También es recomendable revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje preparada antes de embarcar.