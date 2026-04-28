Martes, 28 de abril de 2026. Hoy, el servicio de ferries en el Estrecho mantiene una intensa conexión entre Ceuta y Algeciras con salidas regulares operadas por Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas. Las travesías oscilan entre 60 minutos en los Fast Ferry y 90 minutos en los Ferry.
Si viajas por trabajo, estudios o por motivos personales, consulta a continuación las rutas completas del día en ambos sentidos, con horas de salida y tipo de embarcación, para planificar tu llegada al puerto con tiempo.
Ruta Ceuta – Algeciras
Las salidas de hoy desde Ceuta hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y se prolongan hasta las 23:00, con una oferta diaria de 19 salidas entre Fast Ferry (60 min) y Ferry (90 min).
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:45
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|14:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|16:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|17:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:15
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|19:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|20:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|22:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
Ruta Algeciras – Ceuta
En el sentido Algeciras hacia Ceuta, el primer ferry sale a las 06:30 y el último está previsto para las 23:30, con 20 salidas programadas hoy y duraciones entre 60 y 90 minutos.
|Hora salida
|Compañía
|Buque
|Tipo
|Duración
|06:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|07:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|08:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|09:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|10:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|11:30
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|12:30
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|13:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|14:00
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
|15:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|16:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|16:30
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|17:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|18:00
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|19:00
|Baleària
|Ciudad de Mahón
|Fast Ferry
|60 min
|20:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|21:00
|Baleària
|Passió per Formentera
|Ferry
|90 min
|21:30
|Naviera Armas
|Villa de Agaete
|Fast Ferry
|60 min
|22:00
|FRS DFDS
|Ceuta Jet
|Fast Ferry
|60 min
|23:30
|Baleària
|Jaume I
|Fast Ferry
|60 min
Recomendaciones para viajeros
Para coger el ferry que te interesa hoy, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Consulta con tu compañía cualquier variación y ten en cuenta que la duración puede variar entre 60 y 90 minutos según el tipo de embarcación.
También es recomendable revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje preparada antes de embarcar.