El capítulo de Valle Salvaje que emite hoy, martes 29 de septiembre de 2026, arranca con el choque entre Enriqueta y José Luis, según el avance semanal publicado por RTVE para la franja del 28 de septiembre al 2 de octubre. Los espectadores de Ceuta podrán seguir la emisión en La 1 por TDT.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El avance sitúa el conflicto en una fase de escalada: secretos y decisiones pasadas vuelven a aflorar y provocan enfrentamientos directos que alteran las dinámicas familiares. En concreto, el choque entre Enriqueta y José Luis abre la secuencia de la semana y marca el tono de los capítulos siguientes.

Alejo aparece presionado por su vínculo con Manuela, una relación que, según RTVE, se convierte en foco de tensión y puede forzar a Alejo a tomar decisiones inesperadas. Al mismo tiempo, las maniobras de la rival de Luisa la dejan en una posición comprometida y reducen su margen de reacción.

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El avance también recoge que José Luis llega a acusar a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía, una acusación que reactiva alianzas y reproches en la trama. Además, Mercedes atraviesa un momento de angustia y hay una decisión de Victoria que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos, aunque RTVE señala que aún está por confirmarse si Victoria cumplirá su palabra.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 16:30.

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