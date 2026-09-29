El avance de La Promesa (capítulos 905-909, del 14 al 17 de septiembre) anuncia dos giros: María cancela su boda y Máximo rompe su trato con Leocadia, según el resumen disponible.

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Según ese avance, Máximo decide cancelar definitivamente el pacto con Leocadia tras la promesa de esta de intentar convencer a Ángela para que él la lleve al altar. El texto del avance sitúa la maniobra como un cambio de equilibrio en el palacio que afecta a las alianzas entre las familias implicadas. El resumen apunta además a que Leocadia persigue obtener un puesto de influencia, con la posibilidad de aspirar a ser duquesa de Buenaventura, lo que condiciona su estrategia en los próximos episodios.

En paralelo, el avance recoge que María decide cancelar su boda: reconoce que no está enamorada de Carlo y confiesa que su corazón pertenece a Samuel. Esa revelación desplaza el conflicto hacia las relaciones personales y complica el mapa de compromisos en el entorno del palacio, según el propio resumen.

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El material disponible señala que Carlo queda “completamente” afectado, aunque el fragmento aportado está incompleto y no detalla las consecuencias inmediatas. Habrá que seguir la emisión para comprobar cómo se materializa su reacción y cómo repercute en su familia y allegados.

Para Ceuta, la serie mantiene su cita vespertina en La 1 / TVE y seguirá siendo tema habitual en sobremesas y tertulias locales.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 17:25.

Fecha: martes, 29 de septiembre de 2026.

La emisión de La Promesa se podrá seguir desde Ceuta a la hora indicada por la cadena. El capítulo avanza en los conflictos entre Máximo y Leocadia y en la decisión de María sobre su boda, según el avance real publicado para los capítulos del 14 al 17 de septiembre.

Fuente del avance real aportado por el usuario: resumen disponible en un vídeo de prensa que repasa los capítulos 905 a 909 (del 14 al 17 de septiembre).

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