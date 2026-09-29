martes, 29 de septiembre de 2026: esta guía recoge la programación nocturna de las cadenas nacionales más seguidas en Ceuta y sus horarios de prime time.
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La programación disponible en Ceuta concentra informativos y magazines en la franja previa al prime time y, a partir de las 21:00, alterna concursos, espacios de entretenimiento y cine. Esta guía facilita elegir según el interés: actualidad, entretenimiento o cine.
La 1 abre la noche con programas de servicio y el Telediario 2 a las 20:55, marcado por la cobertura nacional que muchos hogares en Ceuta siguen como referencia informativa.
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La 2 ofrece opción ligera con concursos al inicio de la franja y cine después de las 22:30, para quienes prefieren pasar de información a ficción sin esperar hasta la medianoche.
Antena 3 combina concurso y magazine antes del prime time y apuesta por entretenimiento a partir de las 21:45.
Cuatro prioriza un bloque informativo al arranque de la noche y cierra con reportajes y programas de investigación ya entrada la madrugada.
Telecinco estructura la noche en torno a su bloque de información y mantiene un ritmo de entretenimiento continuo hasta el cierre de la franja.
laSexta refuerza la oferta de análisis y debate en horario de máxima audiencia y completa la noche con cine a partir de las 23:00.
La 1
Programación de la noche
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 MasterChef Celebrity Legends (visita el Centro Botín en Santander)
Imprescindibles: para seguir la actualidad con ritmo de informativo, “Telediario 2” a las 20:55. Para cambiar de tono, “La revuelta” a las 21:45. Y si te interesa un formato de espectáculo en prime time, “MasterChef Celebrity Legends” a las 23:00.
La 2
Programación de la noche
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 Clint Eastwood protagoniza “El fuera de la ley”
- 22:35 El fuera de la ley
- 01:50 Festivales de verano
Imprescindibles: el arranque con “Trivial Pursuit” a las 20:40. Luego, el tramo doble de “Cifras y letras” (21:30 y 22:00). Y para quienes buscan cine, “El fuera de la ley” a las 22:35.
Antena 3
Programación de la noche
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:38 En tierra lejana
Imprescindibles: si te apetece un concurso de juego, “Pasapalabra” a las 20:00. Para la conexión con la actualidad, “Antena 3 Noticias 2” a las 21:00. Y para completar la franja de prime time, “El Hormiguero” a las 21:45.
Cuatro
Programación de la noche
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 En el punto de mira
Imprescindibles: “Noticias cuatro” a las 20:00 para empezar con información. Después, “Eldesmarque cuatro” a las 20:45 para seguir el componente deportivo. Y si buscas un formato de reportaje o análisis, “En el punto de mira” a las 23:00.
Telecinco
Programación de la noche
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
Imprescindibles: para encajar la actualidad, “Informativos telecinco” a las 21:05 y “el cierre” a las 21:25. Para el entretenimiento de la noche, “First dates” a las 21:50 y el tramo más potente con “La isla de las tentaciones” a las 23:00.
laSexta
Programación de la noche
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Chris Pine protagoniza “El contratista”
- 01:10 Cine: no te preocupes, querida
Imprescindibles: para empezar la noche con información, “laSexta Noticias 20:00” a las 20:00. Para seguir con contexto, “laSexta Clave” a las 21:00. Y para cerrar con cine, “El contratista” a las 23:00 o, más tarde, “Cine: no te preocupes, querida” a la 01:10.
En Ceuta puedes construir la noche combinando un primer bloque informativo con un segundo bloque de entretenimiento y un cierre de ficción o cine según tus preferencias. Para priorizar actualidad, opta por “Telediario 2”, “Noticias cuatro” o “Informativos telecinco”; para análisis y debate, consulta “laSexta Clave” o “En el punto de mira”.