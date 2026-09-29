martes, 29 de septiembre de 2026: esta guía recoge la programación nocturna de las cadenas nacionales más seguidas en Ceuta y sus horarios de prime time.

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La programación disponible en Ceuta concentra informativos y magazines en la franja previa al prime time y, a partir de las 21:00, alterna concursos, espacios de entretenimiento y cine. Esta guía facilita elegir según el interés: actualidad, entretenimiento o cine.

La 1 abre la noche con programas de servicio y el Telediario 2 a las 20:55, marcado por la cobertura nacional que muchos hogares en Ceuta siguen como referencia informativa.

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La 2 ofrece opción ligera con concursos al inicio de la franja y cine después de las 22:30, para quienes prefieren pasar de información a ficción sin esperar hasta la medianoche.

Antena 3 combina concurso y magazine antes del prime time y apuesta por entretenimiento a partir de las 21:45.

Cuatro prioriza un bloque informativo al arranque de la noche y cierra con reportajes y programas de investigación ya entrada la madrugada.

Telecinco estructura la noche en torno a su bloque de información y mantiene un ritmo de entretenimiento continuo hasta el cierre de la franja.

laSexta refuerza la oferta de análisis y debate en horario de máxima audiencia y completa la noche con cine a partir de las 23:00.

La 1

Programación de la noche

20:25 Aqui la tierra

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

21:45 La revuelta

23:00 MasterChef Celebrity Legends (visita el Centro Botín en Santander)

Imprescindibles: para seguir la actualidad con ritmo de informativo, “Telediario 2” a las 20:55. Para cambiar de tono, “La revuelta” a las 21:45. Y si te interesa un formato de espectáculo en prime time, “MasterChef Celebrity Legends” a las 23:00.

La 2

Programación de la noche

20:40 Trivial Pursuit

21:30 Cifras y letras

22:00 Cifras y letras

22:35 Clint Eastwood protagoniza “El fuera de la ley”

protagoniza “El fuera de la ley” 22:35 El fuera de la ley

01:50 Festivales de verano

Imprescindibles: el arranque con “Trivial Pursuit” a las 20:40. Luego, el tramo doble de “Cifras y letras” (21:30 y 22:00). Y para quienes buscan cine, “El fuera de la ley” a las 22:35.

Antena 3

Programación de la noche

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 En tierra lejana

00:38 En tierra lejana

Imprescindibles: si te apetece un concurso de juego, “Pasapalabra” a las 20:00. Para la conexión con la actualidad, “Antena 3 Noticias 2” a las 21:00. Y para completar la franja de prime time, “El Hormiguero” a las 21:45.

Cuatro

Programación de la noche

20:00 Noticias cuatro

20:45 Eldesmarque cuatro

21:00 El tiempo

21:10 Horizonte

23:00 En el punto de mira

Imprescindibles: “Noticias cuatro” a las 20:00 para empezar con información. Después, “Eldesmarque cuatro” a las 20:45 para seguir el componente deportivo. Y si buscas un formato de reportaje o análisis, “En el punto de mira” a las 23:00.

Telecinco

Programación de la noche

20:00 ¡allá tú!

21:05 Informativos telecinco

21:25 Informativos telecinco. el cierre

21:30 Eldesmarque telecinco

21:40 El tiempo

21:50 First dates

23:00 La isla de las tentaciones

Imprescindibles: para encajar la actualidad, “Informativos telecinco” a las 21:05 y “el cierre” a las 21:25. Para el entretenimiento de la noche, “First dates” a las 21:50 y el tramo más potente con “La isla de las tentaciones” a las 23:00.

laSexta

Programación de la noche

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Clave

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio

23:00 Chris Pine protagoniza “El contratista”

protagoniza “El contratista” 01:10 Cine: no te preocupes, querida

Imprescindibles: para empezar la noche con información, “laSexta Noticias 20:00” a las 20:00. Para seguir con contexto, “laSexta Clave” a las 21:00. Y para cerrar con cine, “El contratista” a las 23:00 o, más tarde, “Cine: no te preocupes, querida” a la 01:10.

En Ceuta puedes construir la noche combinando un primer bloque informativo con un segundo bloque de entretenimiento y un cierre de ficción o cine según tus preferencias. Para priorizar actualidad, opta por “Telediario 2”, “Noticias cuatro” o “Informativos telecinco”; para análisis y debate, consulta “laSexta Clave” o “En el punto de mira”.

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