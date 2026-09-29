El martes 29 de septiembre de 2026 Antena 3 emite los episodios 657 a 661 de “Sueños de libertad”, en los que la despedida definitiva de Andrés y Marta de la fábrica marca el eje de la semana, según el avance semanal facilitado por prensa para la franja del 28 de septiembre al 2 de octubre.

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Según ese avance, Joséma irrumpe en la colonia en un momento clave y actúa como detonante para que las tensiones en torno a la fábrica escalen. La decisión de Andrés y Marta de dejar el negocio aparece presentada como un cierre sin vuelta atrás.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El avance sitúa también la atención en los cambios en los afectos cuando la incertidumbre aprieta. En concreto, se indica que Fina devuelve la esperanza a Marta, mientras que el comportamiento de Gabriel «va demasiado lejos»; el texto del avance no especifica qué hace exactamente, pero señala que sus acciones tienen consecuencias en el conflicto de la semana.

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Además, el resumen retoma tramas previas: la idea de modernizar la fábrica atribuida a Gabriel, la mayor complicidad entre Eduardo y Manuela y el hilo emocional de Valentina y Andrés tras su compromiso. Todo ello configura el contexto en el que se producen las despedidas y las reacciones posteriores.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

“Sueños de libertad” se emite en Antena 3 a las 15:45. Para el martes 29 de septiembre de 2026, los espectadores en Ceuta pueden seguir el capítulo en la franja de tarde indicada.

La salida de Andrés y Marta de la fábrica plantea un cambio en la dinámica laboral y familiar que la serie coloca en primer plano esta semana, según el avance consultado.

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