La visita de Susana Abaitua y Maxi Iglesias al espacio nocturno de Antena 3 sirvió de marco para analizar una problemática de notable calado social. Con motivo del estreno de Nuda propiedad, un largometraje en el que encarnan a una pareja cercana a los 40 años que busca adquirir un inmueble mediante este modelo de compra a precio reducido con residentes dentro, los intérpretes reflexionaron sobre la necesidad básica de contar con un hogar. Abaitua expuso que dicha figura jurídica supone adquirir un inmueble en el que habita una persona y esperar a su fallecimiento para disponer de él, señalando que la trama refleja cómo la búsqueda de refugio y estabilidad finaliza convertida en una verdadera obsesión.

Lee tambien: Julio Iglesias gana en los tribunales dominicanos a dos exmpleados que le demandaron por despido tras la pandemia

Esta noche recibimos a Susana Abaitua y Maxi Iglesias para hablar de ‘Nuda Propiedad’, su nueva película, que se estrena en cines el próximo 2 de octubre #SusanaMaxiEH pic.twitter.com/KRyt3j7QtU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 28, 2026

El debate en el plató derivó de inmediato hacia las dificultades económicas del contexto presente. Reivindicando el acceso a la vivienda como un derecho que debería amparar a la totalidad de la ciudadanía, la actriz defendió la importancia de disponer de una cobertura habitacional digna. Por su parte, Maxi Iglesias se pronunció detenidamente sobre el esfuerzo financiero que implica afrontar un arrendamiento en la actualidad, constatando la imposibilidad de cubrir los costes de un inmueble con un único sueldo y la consiguiente obligación de recurrir al alquiler compartido.

Lee tambien: ‘Todo es mentira’ ironiza sobre Susana Díaz y las elecciones andaluzas tras su salida del programa

El actor madrileño subrayó que esta coyuntura aboca a gran parte de la juventud a convivir o compartir piso por cuestiones estrictamente económicas, al tiempo que lamentó la existencia de parejas que extienden su convivencia para hacer frente a los gastos corrientes antes que por un vínculo afectivo real. A este respecto, catalogó dicha circunstancia social como «una realidad muy triste» que traspasa las fronteras españolas para reproducirse en otros países del entorno.

A lo largo de la entrevista, ambos recordaron asimismo experiencias personales y vivencias pasadas relacionadas con el ámbito inmobiliario. Abaitua detalló sus vivencias en inmuebles en mal estado y con graves deficiencias de salubridad. En el plano más personal, Maxi Iglesias compartió que residió en la casa de su madre hasta los 19 años en una vivienda de 50 metros cuadrados con tres perros y sin disponer de habitación propia, pernoctando en un sofá cama hasta que el inicio de su trayectoria profesional le permitió buscar soluciones habitacionales independientes.