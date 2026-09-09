En el avance del capítulo del miércoles 9 de septiembre de 2026 de “Valle Salvaje” (La 1 / TVE) se anuncia que Manuela le comunica a don Hernando que “el pequeño de los Gálvez de Aguirre la besó” y que, al mismo tiempo, Alejo y Luisa protagonizan un encuentro íntimo que altera la continuidad de la trama.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El avance sitúa la atención en dos escenas concretas: por un lado, la confesión de Manuela ante don Hernando; por otro, el acercamiento entre Alejo y Luisa. Ambas ocurrencias abren vías de conflicto entre honor y deseo, según el avance.

La cita entre Alejo y Luisa no aparece como un encuentro aislado: el texto promocional subraya que la pasión supera las precauciones y que esa decisión emocional puede tener repercusiones en el conflicto mayor que atraviesa la serie.

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En paralelo, la sombra del asesinato de Dámaso sigue presente y condiciona las reacciones de los personajes. El avance liga las escenas íntimas y la conversación familiar a ese hecho previo, de modo que las decisiones personales se leen también como respuestas o consecuencias del asesinato.

El beso atribuido al joven de los Gálvez de Aguirre y la escalada entre Alejo y Luisa llegan en un momento de la narrativa en el que emergen preguntas sobre reputación, lealtades y posibles venganzas; cada escena añade tensión hacia el desenlace, según el avance.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

“Valle Salvaje” se emite en La 1 / TVE cada día en su horario habitual:

Miércoles, 9 de septiembre de 2026

16:30

La emisión podrá seguirse en Ceuta por La 1 en la TDT. Ceuta cuenta con en torno a 85.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un dato que sitúa a la ciudad entre los mercados locales que siguen la programación estatal.

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