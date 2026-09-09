Miércoles con cielo cambiante: en Ceuta conviene dejar margen para imprevistos y para los tiempos de desplazamiento.
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Hoy toca priorizar tres ámbitos concretos: bienestar personal, relaciones y avances laborales. Ordenar tareas y hablar con claridad facilitará el día, siempre que reserves tiempos reales para moverte por la ciudad.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Evita decisiones apresuradas; afinar el enfoque mejorará la comunicación y reducirá errores.
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- Color: rojo oscuro
- Amor: diálogo directo, sin rodeos
- Salud: cuida el descanso y la hidratación
- Dinero: revisa gastos diarios antes de comprometerte
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Se abre una etapa para recuperar la calma y sostener lo que funciona; la constancia dará resultados en lo afectivo.
- Color: verde bosque
- Amor: buena sintonía si escuchas primero
- Salud: atención a la tensión muscular
- Dinero: planifica una compra sin urgencias
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Conversaciones activadas: prioriza lo esencial frente a lo accesorio para no dispersarte.
- Color: amarillo mostaza
- Amor: mensajes con intención, no solo con inercia
- Salud: cuida la garganta y evita cambios bruscos
- Dinero: controla impulsos en compras online
- Número de la suerte: 12
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Tu sensibilidad puede transformar situaciones si la traduces en gestos concretos; organiza pequeños pasos emocionales y prácticos.
- Color: plata
- Amor: gestos pequeños que refuerzan vínculos
- Salud: protege el sueño y la rutina de comidas
- Dinero: ordena documentos y pagos pendientes
- Número de la suerte: 5
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Con buena actitud ganarás visibilidad; en el trabajo, expresarte con claridad abrirá puertas.
- Color: dorado
- Amor: sinceridad que suma, sin presionar
- Salud: revisa horarios de comida y energía
- Dinero: evita promesas económicas para otros
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Dedica tiempo a revisar procesos: corregir detalles ahora reducirá tensiones y mejorará resultados posteriores.
- Color: azul marino
- Amor: tendencia a analizar; pide lo que necesitas
- Salud: atención a digestiones pesadas
- Dinero: prioriza ahorros y pagos previstos
- Número de la suerte: 2
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La armonía se construye con acuerdos realistas. En Ceuta, planificar encuentros y gestiones con tiempo evita contratiempos.
- Color: rosa palo
- Amor: negociación suave y coherente
- Salud: cuida el equilibrio entre actividad y pausa
- Dinero: buen momento para comparar opciones
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Actualiza tu gestión emocional: profundizar está bien, pero actúa con calma ante lo que te remueva.
- Color: granate
- Amor: conversación necesaria, sin reproches
- Salud: vigila el estrés y respira para regular
- Dinero: evita decisiones desde la tensión
- Número de la suerte: 1
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Dirige la energía a objetivos concretos; los avances vendrán con pasos definidos más que con impulsos grandes.
- Color: turquesa
- Amor: claridad que hace crecer la confianza
- Salud: movimiento suave y constancia
- Dinero: mejor con pasos graduales que con salto grande
- Número de la suerte: 8
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Ordena y asegura bases; una conversación directa en el trabajo puede despejar dudas puntuales.
- Color: negro azabache
- Amor: estabilidad y hechos por encima de palabras
- Salud: presta atención a la postura y el cuello
- Dinero: revisa presupuestos con mirada realista
- Número de la suerte: 4
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las ideas fluyen; aterrízalas en pasos prácticos para ver resultados claros hoy.
- Color: azul hielo
- Amor: espacio compartido, sin perder libertad
- Salud: cuida la concentración y evita pantallas largas
- Dinero: revisa suscripciones o gastos fijos
- Número de la suerte: 10
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La intuición se amplifica; antes de decidir, distingue sensación de hecho para evitar errores.
- Color: violeta
- Amor: ternura con límites claros
- Salud: protege la energía y evita excesos
- Dinero: calma con las compras de último momento
- Número de la suerte: 11
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Consejo astral para hoy
Decide con información, cuida el descanso y deja que el trabajo avance por pasos. En Ceuta, una lista corta y realista ayuda a evitar prisas y mejora el clima personal cuando el día se mueve.