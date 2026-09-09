Miércoles con cielo cambiante: en Ceuta conviene dejar margen para imprevistos y para los tiempos de desplazamiento.

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Hoy toca priorizar tres ámbitos concretos: bienestar personal, relaciones y avances laborales. Ordenar tareas y hablar con claridad facilitará el día, siempre que reserves tiempos reales para moverte por la ciudad.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Evita decisiones apresuradas; afinar el enfoque mejorará la comunicación y reducirá errores.

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Color: rojo oscuro

Amor: diálogo directo, sin rodeos

Salud: cuida el descanso y la hidratación

Dinero: revisa gastos diarios antes de comprometerte

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se abre una etapa para recuperar la calma y sostener lo que funciona; la constancia dará resultados en lo afectivo.

Color: verde bosque

Amor: buena sintonía si escuchas primero

Salud: atención a la tensión muscular

Dinero: planifica una compra sin urgencias

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Conversaciones activadas: prioriza lo esencial frente a lo accesorio para no dispersarte.

Color: amarillo mostaza

Amor: mensajes con intención, no solo con inercia

Salud: cuida la garganta y evita cambios bruscos

Dinero: controla impulsos en compras online

Número de la suerte: 12

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu sensibilidad puede transformar situaciones si la traduces en gestos concretos; organiza pequeños pasos emocionales y prácticos.

Color: plata

Amor: gestos pequeños que refuerzan vínculos

Salud: protege el sueño y la rutina de comidas

Dinero: ordena documentos y pagos pendientes

Número de la suerte: 5

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Con buena actitud ganarás visibilidad; en el trabajo, expresarte con claridad abrirá puertas.

Color: dorado

Amor: sinceridad que suma, sin presionar

Salud: revisa horarios de comida y energía

Dinero: evita promesas económicas para otros

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Dedica tiempo a revisar procesos: corregir detalles ahora reducirá tensiones y mejorará resultados posteriores.

Color: azul marino

Amor: tendencia a analizar; pide lo que necesitas

Salud: atención a digestiones pesadas

Dinero: prioriza ahorros y pagos previstos

Número de la suerte: 2

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía se construye con acuerdos realistas. En Ceuta, planificar encuentros y gestiones con tiempo evita contratiempos.

Color: rosa palo

Amor: negociación suave y coherente

Salud: cuida el equilibrio entre actividad y pausa

Dinero: buen momento para comparar opciones

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Actualiza tu gestión emocional: profundizar está bien, pero actúa con calma ante lo que te remueva.

Color: granate

Amor: conversación necesaria, sin reproches

Salud: vigila el estrés y respira para regular

Dinero: evita decisiones desde la tensión

Número de la suerte: 1

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Dirige la energía a objetivos concretos; los avances vendrán con pasos definidos más que con impulsos grandes.

Color: turquesa

Amor: claridad que hace crecer la confianza

Salud: movimiento suave y constancia

Dinero: mejor con pasos graduales que con salto grande

Número de la suerte: 8

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Ordena y asegura bases; una conversación directa en el trabajo puede despejar dudas puntuales.

Color: negro azabache

Amor: estabilidad y hechos por encima de palabras

Salud: presta atención a la postura y el cuello

Dinero: revisa presupuestos con mirada realista

Número de la suerte: 4

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas fluyen; aterrízalas en pasos prácticos para ver resultados claros hoy.

Color: azul hielo

Amor: espacio compartido, sin perder libertad

Salud: cuida la concentración y evita pantallas largas

Dinero: revisa suscripciones o gastos fijos

Número de la suerte: 10

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición se amplifica; antes de decidir, distingue sensación de hecho para evitar errores.

Color: violeta

Amor: ternura con límites claros

Salud: protege la energía y evita excesos

Dinero: calma con las compras de último momento

Número de la suerte: 11

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Consejo astral para hoy

Decide con información, cuida el descanso y deja que el trabajo avance por pasos. En Ceuta, una lista corta y realista ayuda a evitar prisas y mejora el clima personal cuando el día se mueve.

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