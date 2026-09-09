El actor repasa en una emotiva entrevista su trayectoria personal, la figura de su padre Sancho Gracia y el impacto emocional tras la detención y condena de su hijo en Tailandia.

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El actor Rodolfo Sancho reapareció públicamente en el plató del programa presentado por Sonsoles Ónega para abordar la actualidad de su carrera profesional, en una conversación que rápidamente derivó hacia los pasajes más íntimos de su trayectoria vital. La emisión ofreció un recorrido personal que comenzó con el recuerdo de su padre, el icónico intérprete Sancho Gracia, y la proyección de imágenes de archivo junto a su nieto Daniel Sancho, un momento que generó una visible carga emotiva en el plató y sirvió para repasar los inicios de la saga familiar en el ámbito interpretativo y personal.

Durante la entrevista, el artista rememoró la temprana paternidad que afrontó a los 19 años de edad, una etapa madurativa que definió con la expresión «un niño con un niño» y en la que contó con el apoyo pragmático de su progenitor para asumir las responsabilidades laborales inmediatas. Sin embargo, el eje central del testimonio se enfocó en el proceso emocional y psicológico que atraviesa desde el encarcelamiento de su hijo Daniel en Tailandia tras el crimen del médico colombiano Edwin Arrieta, una situación que transformó radicalmente el día a día de toda la familia.

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Sancho detalló el impacto experimentado en el momento en que conoció las primeras noticias del caso a través de la agencia EFE, describiendo una reacción inicial de conmoción profunda y disociación cognitiva. Según explicó el actor, el enorme estrés derivado de aquellos primeros instantes le obligó a postergar la gestión del dolor personal para adoptar de forma inmediata una postura de combate y gestión logística, volcándose en el estudio pormenorizado de los aspectos legales de la causa para reducir los niveles de incertidumbre y mantener el control sobre los elementos técnicos a su alcance.

Asimismo, el intérprete se refirió a la ausencia de expectativas preconcebidas con la que acudió al primer encuentro vis a vis con su hijo en el centro penitenciario tailandés, un momento dominado por el sufrimiento compartido. Pese a la gravedad del escenario que rodea a su entorno más cercano, Sancho rechazó caer en la autocompasión y apostó por situar su realidad en perspectiva respecto a las dificultades que afrontan personas en situaciones extremas o conflictos bélicos, reafirmando una actitud positiva y de resiliencia frente a los acontecimientos.