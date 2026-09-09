El 9 de septiembre registra hechos concretos: en 1909 se funda el Levante Unión Deportiva; en 1530 se eleva la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México; en 2016 Corea del Norte realiza una prueba nuclear que se sintió como un terremoto de magnitud 5,3.

Lee tambien: Horóscopo de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo

Valencia, España: nace el Levante Unión Deportiva (1909)

En 1909, en Valencia (España), se funda el Levante Unión Deportiva. Surgió en el marco de la expansión del fútbol organizado en España y, con el tiempo, se consolidó como referencia en el panorama valenciano, compitiendo en distintas categorías del sistema liguero.

Europa y América: Carlos I y el papa Clemente VII elevan la sede de México (1530)

En 1530, el rey Carlos I de España y el papa Clemente VII reconocen formalmente la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Estas medidas formales respondían a la organización eclesiástica y administrativa de los nuevos centros urbanos durante la etapa colonial.

Lee tambien: San Pedro Claver: Misionero jesuita en Cartagena de Indias y defensor de los esclavizados | Santoral 9 de septiembre

Texcoco, Estado de México: de villa a ciudad con título de Carlos I (1551)

En 1551, la villa de Texcoco (actual Estado de México) recibe el título de ciudad otorgado por Carlos I de España. Estas titulaciones solían implicar una mayor presencia institucional y una reorganización administrativa que reforzaba el papel de la localidad en comercio y gobernanza.

Sevilla, 1091: los almorávides inician el asalto y al-Mutamid se rinde (1091)

En 1091, en la Taifa de Sevilla, los almorávides —tras un asedio iniciado en mayo— lanzaron el asalto definitivo. El gobernante al-Mutamid se entregó, lo que marcó un cambio decisivo en el control político de la ciudad.

Corea del Norte: prueba nuclear y terremoto de 5,3 (2016)

En 2016, Corea del Norte realizó una prueba nuclear que se registró como un terremoto de 5,3 en la escala de Richter. El ensayo generó reacciones y preocupaciones internacionales sobre proliferación y seguridad.

Colombia, 2020: protestas tras la muerte de Javier Ordóñez

En 2020, en Colombia, estallaron protestas masivas tras la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, causada por el uso de una pistola eléctrica (táser) durante una detención. Inicialmente pacíficas, las manifestaciones derivaron en disturbios y enfrentamientos.

El saldo reportado fue de 11 personas fallecidas y cientos de heridos. El caso reabrió el debate sobre la actuación policial y la necesidad de cambios en la Policía Nacional, según fuentes y coberturas nacionales.

Cierre

Estas efemérides muestran cómo decisiones institucionales y episodios de crisis generan efectos que perduran en el tiempo. En Ceuta, como en otras ciudades, recordar fechas como el 9 de septiembre ayuda a situar debates públicos locales frente a acontecimientos históricos y contemporáneos.

Te puede interesar