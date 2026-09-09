Carlo ha propuesto matrimonio a María Fernández, que ha aceptado, y Simona y Candela han sido localizadas en el refugio, según el avance publicado para el periodo del 7 al 11 de septiembre.

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Qué pasará hoy en La Promesa

El palacio de los Luján vive una semana decisiva en la que se combinan celebraciones y tensiones. Uno de los ejes del avance es la boda: Curro ha dado permiso para que Carlo y María se casen antes que los señores, vulnerando una llamada “norma no escrita” que otorga prioridad a los señores sobre el servicio.

Al mismo tiempo, la localización de Simona y Candela abre un conflicto distinto: estaban escondidas en el refugio y ahora Julieta y Samuel tratan de convencerlas para que regresen al palacio. La decisión final de las cocineras no está tomada y las conversaciones señalan una tensión entre intereses personales y las obligaciones del servicio.

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Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

Este miércoles 9 de septiembre de 2026, La Promesa emite el capítulo en el que avanzan los planes de Carlo y María y la negociación para el regreso de Simona y Candela. La 1, que se emite en abierto y puede verse en Ceuta por TDT, lo ofrece a las 17:25.

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