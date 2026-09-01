La dirección federal solicitó no acudir al interpretar las protestas como actos contra el Gobierno, pero regidores de varias comunidades se alinean con la defensa del territorio ceutí.

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Una rebelión territorial cobra fuerza en el seno del PSOE. Diversos alcaldes socialistas han confirmado públicamente que asistirán a las concentraciones en apoyo a Ceuta convocadas para este miércoles a las 20:30 horas en distintas ciudades de España, desoyendo así de forma expresa la postura oficial dictada por la dirección federal del partido en Ferraz.

La consigna de la ejecutiva nacional quedó fijada el pasado sábado mediante un comunicado y un argumentario interno enviado a todos los cargos del partido. En el escrito, la dirección precisaba que «el PSOE ha decidido no participar en estas concentraciones», al entender que las convocatorias están orientadas a desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Sin embargo, la fisura interna la abrió el alcalde de León, José Antonio Díez, quien fue el primero en desmarcarse de la línea oficial. Díez justificó su asistencia para «solidarizarse en defensa del pueblo ceutí, de la integridad de nuestras fronteras, de la defensa de nuestro territorio y de los derechos humanos», anteponiendo el respaldo institucional al municipio norteafricano a las órdenes de su formación.

A la postura del regidor leonés se han sumado progresivamente responsables municipales de diversas comunidades autónomas:

Andalucía: Espartinas (Sevilla); Íllora (Granada); Moguer, Bonares, Aracena y Fuenteheridos (Huelva); así como Grazalema y Chiclana (Cádiz).

Espartinas (Sevilla); Íllora (Granada); Moguer, Bonares, Aracena y Fuenteheridos (Huelva); así como Grazalema y Chiclana (Cádiz). Comunidad Valenciana: Novelda, Monforte del Cid (Alicante) y Tavernes de la Valldigna (Valencia).

El malestar también ha encontrado eco en la propia ciudad autónoma. El vicepresidente socialista de la Asamblea de Ceuta, Melchor León, ha hecho un llamamiento directo a sus compañeros de filas para que se sitúen a la cabeza de las movilizaciones y «no tengan miedo de Ferraz». La jornada de protestas de este miércoles pondrá a prueba el alcance de este pulso entre las bases territoriales y la cúpula del partido.