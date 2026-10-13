Cánticos, banderas de España y Ceuta, y muestras de afecto popular marcan el inicio de una visita histórica que arrancó con la entrega del Bastón de Mando en el Palacio de la Asamblea y el saludo desde el balcón institucional.

CEUTA — La ciudad autónoma vive este martes una jornada festiva e histórica. A las 12:25 horas, el helicóptero de Sus Majestades los Reyes aterrizaba en el Helipuerto de Ceuta para dar comienzo a una esperada visita oficial marcada por el calor popular y la máxima expectación en las calles del centro.

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Miles de ceutíes de todas las edades se congregaron a lo largo de una Gran Vía engalanada con banderas rojigualdas y caballas para recibir a Don Felipe VI y Doña Letizia. Entre un ambiente festivo, la multitud acompañó el paso de la comitiva real con consignas como «Yo soy español», «Un caballa nunca se rinde» y «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».

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Recepción oficial y entrega del Bastón de Mando

A la altura del Hotel Tryp Tryp Bernardo, los Reyes fueron recibidos por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, el delegado del Gobierno, David de La Encina, y el ministro y mando único, Ángel Víctor Torres. Tras un cercano paseo saludando a las familias y niños apostados tras el cordón de seguridad, la comitiva se trasladó al Palacio de la Asamblea.

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En un solemne acto institucional en el Salón del Trono, el presidente Juan Vivas hizo entrega al Monarca del Bastón de Mando de la Ciudad. Posteriormente, Felipe VI y la Reina Letizia se asomaron al balcón principal del Palacio de la Asamblea para corresponder a los vítores y aplausos de los ceutíes congregados en la Plaza de África.

Tarde de agenda institucional, homenaje y sociedad civil

Tras los actos matutinos, la agenda real continuará por la tarde con visitas de alto calado social e institucional: