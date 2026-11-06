CEUTA — La Plaza de los Reyes se ha convertido de nuevo en el epicentro de la movilización social en Ceuta. Al cumplirse 14 semanas desde el inicio de la crisis provocada por la entrada masiva de inmigrantes, cientos de ciudadanos se han congregado en una acción conjunta convocada por asociaciones locales y la plataforma Renace Ceuta para exigir soluciones definitivas y reclamar la normalidad en la ciudad.

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Cinco minutos de silencio por la unidad de la ciudad

La concentración ha estado marcada por un fuerte componente simbólico y visual:

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El poder de las caretas: A las ocho en punto de la tarde, los asistentes se cubrieron simultáneamente el rostro con la icónica máscara de V de Vendetta , guardando un riguroso silencio de cinco minutos que concluyó con un aplauso unánime.

A las ocho en punto de la tarde, los asistentes se cubrieron simultáneamente el rostro con la icónica , guardando un riguroso silencio de cinco minutos que concluyó con un aplauso unánime. Unidad sin siglas: Durante la lectura de los manifiestos, portavoces como Estefanía Fernández y Marina Rovira destacaron que la protesta ha estado libre de colores políticos o intereses partidistas. «Durante cinco minutos no ha habido bandos, ni credos divididos, ni siglas partidistas», señalaron ante los congregados.

Durante la lectura de los manifiestos, portavoces como Estefanía Fernández y Marina Rovira destacaron que la protesta ha estado libre de colores políticos o intereses partidistas. «Durante cinco minutos no ha habido bandos, ni credos divididos, ni siglas partidistas», señalaron ante los congregados. Rechazo a la inacción de los despachos: Los textos leídos hicieron hincapié en que «Ceuta no es una periferia resignada ni una moneda de cambio» para los despachos situados a cientos de kilómetros, exigiendo para la ciudad el mismo respeto, futuro y certidumbre que para cualquier otro territorio del país.

Reivindicación de la convivencia y el tejido local

La protesta culminó con un llamamiento a respaldar el tejido comercial y las rutinas cotidianas de los negocios locales, bajo el lema de que «apoyar lo nuestro también es querer a Ceuta», reafirmando la templanza y el civismo de una ciudadanía que insiste en no caer en el olvido institucional.

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