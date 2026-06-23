AVISO PRE-SORTEO: Hoy, martes 23 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se informa que, en el momento de publicación de este aviso, todavía no se han publicado ni se encuentran disponibles los números ganadores. El sorteo está programado para su extracción a las 21:30 y la publicación oficial de los resultados quedará supeditada a la comunicación emitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se hará posible la comprobación de los datos oficiales una vez concluida la extracción. A continuación se relaciona, de forma orientativa y conforme a la mecánica oficial del juego, la información que podrá ser verificada más tarde:

Combinación ganadora de seis números.

Número complementario.

Número de reintegro.

Categorías de premio establecidas oficialmente: de primera a quinta, y la categoría correspondiente al reintegro.

Modalidades específicas de premio y cuantías, que serán establecidas y publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que la Bonoloto se desarrollará conforme a la mecánica oficial establecida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La extracción permitirá la conformación de una combinación principal de seis números, a la que se añadirá un número complementario y un número de reintegro. Sobre dicha base se determinarán las distintas categorías de premio.

Se detallan las modalidades de apuesta y las categorías de premio que serán consideradas en la verificación posterior:

Combinación principal: seis números acertados, que determina la categoría de primera (primer premio) cuando se acierta la totalidad de la combinación.

Complementario: número utilizado para determinar determinadas categorías de premio inferiores a la primera.

Reintegro: número que permite optar a la devolución del importe de la apuesta en su caso.

Categorías de premio: se incluirán, según la normativa aplicable, las categorías de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, además de la categoría correspondiente al reintegro.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está programada para las 21:30 del martes 23 de junio de 2026. El seguimiento y la publicación oficial de los resultados serán realizados y difundidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) a través de sus canales oficiales. Para la consulta oficial y la verificación directa, se remite al servicio web habilitado por el operador:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto

Verificación de los premios

Una vez publicadas las combinaciones oficiales, se deberá proceder a la comprobación de boletos conforme a las instrucciones y criterios facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio publicará los resultados una vez sean divulgados por la fuente oficial; no obstante, se recomienda que la validación definitiva de premios sea realizada exclusivamente mediante las plataformas y puntos de venta autorizados por el operador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).