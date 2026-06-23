La primera esposa de Gabriel planea una estrategia para hundir la reputación de la protagonista en el nuevo capítulo de la serie diaria de Antena 3

El melodrama de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, regresa este martes, 23 de junio, a las 15:45 horas, con una nueva entrega marcada por las sospechas y las tensiones familiares. En este episodio, el personaje de Beatriz prepara una nueva estratagema contra la protagonista. Como primera esposa de Gabriel, cree haber encontrado en la complicidad existente entre Begoña y Eduardo la oportunidad definitiva para perjudicar la reputación de la protagonista. Esta situación desencadenará la ira de Gabriel al sospechar que su actual esposa mantiene un vínculo con el chófer, lo que originará un grave conflicto en la casa De la Reina.

La evolución de las tramas en la serie diaria de Antena 3 alcanza un punto de gran tensión en el capítulo 588 que se emite este martes. Los acontecimientos se precipitan tras los hechos acontecidos en la emisión del lunes, donde la familia De la Reina se centró en la búsqueda desesperada de un comprador para La Industrial, y Claudia arremetió contra Paula tras verla en compañía de Tasio. Asimismo, la trama previa dejó a Valentina tomando una difícil decisión respecto a su relación con Andrés, mientras Fina y Claudia censuraban la actitud de Tasio. Por su parte, Begoña propuso a Beatriz que abandonase su condición de interna, coincidiendo con el esperado regreso de Nieves a la casa.

En el nuevo episodio, Gabriel decide intervenir de forma directa en los negocios familiares y manipula a Tasio con el objetivo de boicotear la venta de La Industrial. Las tensiones internas de los De la Reina se incrementan cuando Tasio, considerado el bastardo de la familia, arremete contra Damián debido al trato inferior que, según su criterio, se le ha otorgado a la empresa de químicos. De forma paralela, Tasio recibe una correspondencia enviada por Carmen, sumando un nuevo elemento a su situación personal.

En el ámbito de las relaciones personales y afectivas de los personajes, Nieves opta por reivindicarse firmemente ante don Agustín tras su vuelta. En otra de las líneas argumentales de la tarde, Cloe realiza una dolorosa confesión a Marta, al mismo tiempo que Claudia interviene en el ámbito familiar de Miguel, alentándolo a conceder el perdón a su madre.

El núcleo central del capítulo se localiza en la vivienda de la familia De la Reina, escenario donde tanto el esposo de la protagonista como Tasio protagonizarán un altercado público. La indignación de Gabriel estalla definitivamente al enterarse de que Begoña se encuentra con Eduardo, consolidando las sospechas sembradas por Beatriz y comprometiendo la estabilidad de la protagonista en la producción televisiva que encabezan Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón.