La ficción diaria de La 1 de TVE regresa este martes tras el parón por el mundial con una fuerte disputa entre don Aurelio, José Luis y Victoria que sacudirá el valle

La serie de época de Televisión Española, ‘Valle Salvaje’, retoma sus emisiones este martes, 23 de junio, tras la suspensión de la emisión del lunes con motivo de la programación del mundial. En los próximos episodios, los espectadores de la producción diaria de La 1 asistirán a las consecuencias directas de la llegada del obispo a la localidad. La presencia de la autoridad eclesiástica se convertirá en un auténtico martirio para Victoria, cuyas tensiones se materializarán de forma inmediata en el capítulo 437 que se emite esta tarde.

Las tramas de la serie producida para la televisión pública avanzan esta semana con el foco puesto en el conflicto institucional y familiar. El detonante de los nuevos acontecimientos será la intervención de don Aurelio, quien procederá a interrogar de manera directa tanto a José Luis como a Victoria. Tras este encuentro, el obispo terminará por estallar contra uno de ellos, desencadenando una situación sin precedentes en la ficción. En concreto, la autoridad religiosa someterá al afectado a un cruel castigo público, una medida de una severidad nunca antes vista por los habitantes del Valle.

De forma paralela al conflicto eclesiástico, las relaciones personales en ‘Valle Salvaje’ continúan complicándose. Por un lado, Braulio prosigue con sus intentos por gestionar el mandato que le ha trasladado su madre en relación con Manuela. La petición materna le obliga a intentar conquistar a la joven, una tarea que le exigirá soportar de manera continuada sus desprecios. La situación resulta especialmente compleja dado que la hija de don Hernando mantiene el firme propósito de abandonar el valle lo antes posible.

Por otro lado, la estabilidad de Rosalía se encuentra seriamente comprometida en las nuevas entregas. El personaje se halla en una posición cada vez más arrinconada dentro de la trama general, dejando en el aire la resolución definitiva en torno al asunto de su bebé. Los espectadores de La 1 de TVE podrán seguir el desarrollo de estas tramas durante el resto de la semana, una vez superado el parón televisivo del lunes provocado por la actualidad deportiva.