Martes, 23 de junio de 2026. Hoy el calendario reúne acontecimientos muy distintos: decisiones legales en la España de principios del siglo XX, el nacimiento de un club que marcaría el fútbol gallego y, ya en tiempos recientes, episodios de conflicto y terremotos que sacudieron regiones enteras. Repasemos algunas efemérides del “Un día como hoy”, con contexto para entender por qué siguen apareciendo en los manuales.

Madrid aprueba la Ley de la Represión de la Usura (1908)

En 1908, el Gobierno español aprueba en Madrid la Ley de la Represión de la Usura. La usura, en términos generales, se vincula a prácticas crediticias abusivas: intereses desmedidos o condiciones que perjudican gravemente al deudor. Esta ley forma parte del esfuerzo institucional por poner freno a conductas que, en contextos de vulnerabilidad económica, podían agravar la desigualdad.

Como idea histórica, la represión legal de la usura refleja que el problema no era solo individual, sino social: el acceso al crédito y la protección frente a abusos eran asuntos cruciales para muchas familias y pequeños negocios.

Vigo funda el Real Club Celta de Vigo (1923)

También es un día especial para el deporte: en 1923, en Vigo (Galicia), se funda el Real Club Celta de Vigo. Nace de la fusión del Fortuna y el Sporting Vigo, una fórmula habitual en la época para consolidar estructuras, afianzar equipos y ganar estabilidad frente a la competencia.

La creación del Celta no fue solo una fecha de acta fundacional: supuso el arranque de una identidad futbolística que, con el tiempo, se convertiría en una de las referencias del noroeste español. Entender este tipo de fusiones ayuda a comprender cómo se construyen muchas instituciones deportivas: no siempre empiezan desde cero, sino que se articulan a partir de comunidades y clubes preexistentes.

Jaime de Borbón renuncia a sus derechos sucesorios (1933)

En 1933, Jaime de Borbón y Battenberg renuncia a sus derechos sucesorios como hijo del rey español Alfonso XIII. La renuncia se produce presionada por su padre, que lo consideraba incapacitado debido a su sordera.

Este hecho, además de su dimensión dinástica, abre una ventana a los criterios de capacidad y legitimidad dentro de las monarquías de la época. También recuerda cómo la discapacidad, en ese contexto histórico, podía convertirse en un argumento político para limitar roles y derechos.

Efemérides internacionales: rebelión y terremoto marcan la memoria reciente

Rebelión de Prigozhin contra el Ministerio de Defensa de Rusia (2023)

En 2023, el líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, inicia una rebelión contra el Ministerio de Defensa de Rusia. El episodio se enmarca en una etapa de tensiones internas y reorganizaciones en el contexto del conflicto ruso-ucraniano. En términos históricos recientes, estos movimientos internos muestran cómo, incluso dentro de estructuras armadas, las disputas por control, estrategia o jerarquía pueden derivar en crisis abiertas.

Terremoto de Oaxaca: 7,4 Mw (2020)

Y en 2020 llegó un golpe natural: un terremoto de Oaxaca, con epicentro a 23 kilómetros al sur de Crucecita, alcanzando 7,4 Mw. Este tipo de sismos de alta magnitud no solo produce daños físicos inmediatos: también obliga a reordenar emergencias, infraestructuras y planes de prevención.

La geografía del sur de México y la sismicidad regional convierten estos eventos en una alerta constante sobre la necesidad de construcción segura, protocolos de respuesta y educación comunitaria.

El fin de las confrontaciones en La Habana durante los diálogos de paz (2016)

Entre las efemérides de 2016, en La Habana —dentro de los diálogos de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano— se acuerda el fin de las confrontaciones, con un cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo. En procesos de paz, este tipo de acuerdos tiene una importancia simbólica y práctica: busca pasar de la negociación al “día a día” sin violencia, aunque el camino posterior dependa de la implementación y la confianza.

Cierre: un calendario de leyes, identidades y crisis

El 23 de junio vuelve a recordarnos que la historia se escribe en muchos escenarios: desde un aula gubernamental en Madrid que impulsa una ley contra abusos, hasta la fundación de un club que construye identidad en Vigo; y, ya en la actualidad, rebeliones armadas, acuerdos de paz y terremotos que exigen resiliencia. Un día, muchas capas.