Vera responderá a la propuesta de matrimonio de Lope en una entrega marcada por la marcha de Ciro y las tensiones familiares de Alonso

La serie de época de La 1 de Televisión Española, ‘La Promesa’, retoma sus emisiones este martes, 23 de junio, a las 18:35 horas, tras una jornada de lunes sin episodio programado. En esta nueva entrega del melodrama diario, los espectadores asistirán a la resolución de la pedida de matrimonio de Lope a Vera. Asimismo, los acontecimientos se precipitan en el palacio con una enorme pillada a Martina y Adriano, mientras Ciro comunica su marcha definitiva y Curro sopesa su futuro lejos del marquesado, provocando el descontento de Alonso.

La producción de Televisión Española, protagonizada por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano, entre otros intérpretes, acelera sus tramas tras los eventos del pasado viernes. En dicho episodio, Julieta se avergonzó de la extorsión de Ciro, recibiendo la petición de Manuel de centrarse en su recuperación y olvidar lo sucedido. Por otro lado, Leocadia trasladó a Alonso las intenciones de Curro y Ángela de marcharse lejos, una posibilidad que molestó profundamente al marqués.

En el servicio, María continuó empeñada en realizar tareas pesadas a pesar de las advertencias de Carlo sobre los riesgos que conllevaba para su estado, mientras Teresa desveló a sus compañeras el motivo real de su destitución como ama de llaves. En paralelo, las cocineras intentaron sin éxito que Ricardo aceptase un ascenso, y Curro propuso formalmente a Pía que lo llevara al altar, aunque la señora Adarre no se atrevió a confesarle la verdad sobre Leocadia. El broche del capítulo lo puso Lope al dar el paso definitivo y pedir matrimonio a Vera.

En el nuevo capítulo de este martes, el devenir de los acontecimientos se desarrollará de manera precipitada en La Promesa. La trama principal se centrará en la respuesta que Vera ofrecerá a Lope tras su propuesta de matrimonio de rodillas, un hecho que podría anunciar campanas de boda de forma inminente para la pareja. Sin embargo, la estabilidad del palacio volverá a verse comprometida debido a la enorme pillada que sufrirán Martina y Adriano. Ambos personajes venían de una situación de complicidad en la que Adriano practicaba con Martina para recuperar la visión, un proceso que fue interrumpido por Jacobo, quien se mostró incrédulo ante el hecho de que su amigo le ocultase sus progresos médicos. Tras este suceso, Adriano se sintió como un traidor y Martina lamentó su falta de atrevimiento para desvelar la verdad.

Por otra parte, los movimientos dentro de la familia De la Reina y el servicio generarán nuevas fricciones institucionales. Curro admitirá ante Alonso que la opción de marcharse lejos sigue estando presente, aunque aclarará que no se trata de una decisión definitiva, aliviando de forma parcial el malestar del marqués. Quien sí tomará una determinación firme será Ciro, que comunicará a Manuel su marcha definitiva y el consecuente abandono del palacio de La Promesa, cerrando así una de las tensiones que afectaban a Julieta.