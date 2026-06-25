Se comunica que el sorteo de Bonoloto se celebra hoy, jueves 25 de junio de 2026. A la hora de emisión de este aviso previo al sorteo, todavía no se han publicado los números ganadores. Se recuerda que la gestión y difusión oficial de los resultados corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), por lo que cualquier información definitiva será la facilitada por dicho organismo en sus canales oficiales.

Una vez concluida la extracción programada para esta jornada, se podrá comprobar de forma detallada la siguiente información relativa al sorteo:

La combinación ganadora compuesta por seis números principales.

El número complementario que podrá afectar a determinadas categorías de premio.

El número de reintegro que determina el premio correspondiente a la devolución de la apuesta.

La relación y asignación de premios por categorías, que abarcará desde la primera hasta la quinta categoría y el reintegro.

Las posibles incidencias, anulaciones o aclaraciones que pudieran ser publicadas por la entidad organizadora con posterioridad a la extracción.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del juego será la habitual para Bonoloto: se extraerán de forma aleatoria seis números de la tabla correspondiente, a los que se sumará la determinación de un número complementario y del reintegro. Se indica que las apuestas podrán ser simples o sistemáticas conforme a la normativa aplicable, y que la asignación de premios será distribuida por categorías siguiendo los parámetros establecidos por la normativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que la cuantía de los premios y el número de acertantes por categoría serán publicados una vez finalizado el proceso de comprobación y validación de los boletos sellados.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está prevista para las 21:30 horas. El seguimiento oficial de la transmisión y la publicación de los resultados será realizado por la entidad organizadora. Se recomienda que la verificación de los números y la consulta de los resultados se efectúe a través de los canales oficiales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La página oficial del sorteo se podrá consultar en el siguiente enlace:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto

Verificación de los premios

Tras la celebración del sorteo, los resultados serán verificados y publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indica que la comprobación de los boletos deberá realizarse conforme a los procedimientos oficiales y en los puntos de venta autorizados o a través de los medios digitales habilitados. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Cualquier reclamación o consulta sobre premios, pagos o incidencias será dirigida y resuelta por la entidad organizadora según su normativa vigente.