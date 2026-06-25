La preocupación por el estado de Victoria tras el castigo del obispo marca el nuevo episodio de la serie diaria de La 1 de TVE, en el que Atanasio lanza una seria advertencia a Benigna sobre Matilde

La 1 de TVE continúa con la emisión diaria de su producción de época ‘Valle Salvaje’ en su horario habitual de las 17:45 horas, inmediatamente después del espacio ‘Directo al grano’. Tras recuperar la normalidad en su parrilla debido a la interrupción sufrida el pasado lunes por la emisión del Mundial, la ficción ofrece este jueves, 25 de junio, su capítulo 439, un episodio marcado por las consecuencias del severo castigo público impuesto por don Aurelio y las inesperadas alianzas que genera dentro del ducado.

La situación de Victoria centra la atención y la inquietud en el entorno de ‘Valle Salvaje’. Tanto Bárbara como Rafael manifiestan una profunda preocupación por el estado físico y anímico de la mujer, después de que el obispo la haya obligado a pasar una noche entera a la intemperie como parte de su penalización. Pese a las alarmas encendidas, don Hernando intenta calmar los ánimos asegurando a Rafael que Victoria posee una gran fortaleza, mientras que don Aurelio no duda en advertir de manera directa al duque sobre la inconveniencia de oponerse a su estricta voluntad.

Sin embargo, las advertencias del obispo no impiden que Rafael actúe conforme a sus propias consideraciones. El joven se muestra plenamente dispuesto a desafiar la autoridad de don Aurelio, protagonizando una defensa imprevista hacia Victoria que dejará a esta última completamente estupefacta ante el proceder de su aliado. Esta reacción se produce después de que, en la jornada anterior, don Hernando comunicara a José Luis que el hundimiento definitivo de Dámaso y Victoria está próximo, un hecho que les permitiría recuperar su ducado.

En el ámbito familiar y de los planes matrimoniales de la colonia, Enriqueta traslada a don Hernando su visión de que cualquier familia que logre emparentarse con su hijo resultará sumamente afortunada. No obstante, las intenciones de emparejamiento encuentran un obstáculo inmediato: Braulio no vacila al asegurar a su madre que la estrategia de unirlo sentimentalmente con Manuela está abocada al fracaso. Esto sucede a pesar de que Braulio confesara previamente a su primo Alejo su interés real por Manuela, solicitando su colaboración para conquistarla, lo que llevó a Alejo a intentar interceder ante la joven destacando la valentía de su primo. Por su parte, Manuela mantiene una conversación con Bárbara centrada en la figura de su hermano Leonardo.

Por otro lado, la tensión médica y personal envuelve la trama de Matilde tras el desvanecimiento que sufrió en el último episodio tras cuestionar los efectos del bebedizo que ingiere. Atanasio aclara de forma tajante su postura ante Benigna, responsabilizándola de manera directa si le llega a suceder algo perjudicial a Matilde, al tiempo que le comunica que no tiene la menor intención de quedarse a esperar la intervención de la providencia. Previamente, Atanasio ya había manifestado sus temores a Benigna respecto a que las ilusiones de Matilde con su bebé pudieran truncarse si el niño no llegara a existir.

Finalmente, el devenir de las relaciones del servicio aporta nuevos movimientos en la entrega de este jueves. Martín decide desahogarse y compartir sus confidencias con Leonor, quien actúa de consejera y lo anima de forma decidida a sincerarse con Pepa bajo la premisa de que es el momento oportuno para hacerlo. Este paso al frente se produce después de que Pepa y Martín compartieran un paseo por el bosque donde la doncella agradeció al lacayo su constante compañía, y de que Luisa transmitiera una advertencia a Rafael en relación a Rosalía.