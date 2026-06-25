Jueves, 25 de junio de 2026. Cada fecha guarda su propia huella histórica. Hoy, el calendario enlaza acontecimientos de España —con giros políticos y cambios en la justicia penal— con momentos decisivos en conflictos y procesos internacionales. Repasemos algunos de los hechos más destacados del “Un día como hoy” a partir de las efemérides del 25 de junio.

La abdicación de Isabel II (1870): el final de una etapa

El 25 de junio de 1870, la reina Isabel II abdica del trono. Esta decisión se enmarca en un tiempo de inestabilidad política en España, cuando el país ya había vivido grandes convulsiones en décadas anteriores. La abdicación no fue un hecho aislado: simboliza el desgaste del sistema monárquico bajo el reinado de Isabel II y abre la puerta a nuevas configuraciones del poder en el convulso siglo XIX español.

La batalla de Abárzuza en la Tercera Guerra Carlista (1876): derrota y luto

Un año más tarde —y en pleno contexto de la Tercera Guerra Carlista—, el 25 de junio de 1876 se libra la batalla de Abárzuza. En ese enfrentamiento, mueren más de 1500 soldados liberales, incluido el propio general Manuel Gutiérrez de la Concha. El hecho ilustra la intensidad de un conflicto que dividía a la sociedad y que, incluso cuando parecía encaminarse hacia el cierre, continuaba cobrando un alto precio humano.

Derogación del garrote vil en España (1983): cambio legal en la pena capital

El 25 de junio de 1983 trae un hito jurídico en España: se deroga el uso del garrote vil, un instrumento de ejecución con orígenes vinculados a modelos históricos antiguos. En la práctica española, el garrote vil se había utilizado como forma de ejecutar la pena capital. Su derogación refleja una evolución clara en la forma de entender la justicia penal y el marco de derechos en la España contemporánea.

Navarra y los Sucesos de la Foz de Lumbier (1990): violencia y tragedia

En 1990, los Sucesos de la Foz de Lumbier sacuden a Navarra. En un enfrentamiento armado mueren un sargento de la Guardia Civil y dos miembros de ETA. Este episodio se inscribe en la etapa de máxima tensión del terrorismo en España, cuando los altercados armados y la violencia afectaban a comunidades enteras y dejaban un rastro de miedo y luto.

Severodonetsk y la guerra en Ucrania (2022): retirada estratégica

Más allá de las fronteras, el 25 de junio de 2022 aparece en la lista por un acontecimiento militar relevante: las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiraron de la ciudad de Severodonetsk. En el marco del conflicto, movimientos de este tipo suelen entenderse como decisiones tácticas orientadas a la supervivencia de las fuerzas y a la reconfiguración del frente. Para la población civil, además, estos cambios multiplican la incertidumbre y la urgencia humanitaria.

El Liverpool vuelve a reinar en la Premier (2020): 30 años sin el título

En el deporte, el 25 de junio de 2020 queda marcado por el fútbol inglés: el Liverpool conquista la Premier League por 1.ª vez y se corona campeón tras 30 años sin lograrlo. Más allá de la cifra, es un recordatorio de cómo el tiempo —en el deporte y en la vida— puede pesar tanto como el momento: cuando llega el título, lo hace con una carga histórica para su afición.

Cierre: un calendario que conecta política, conflicto y sociedad

El 25 de junio vuelve a demostrar su carácter de puente entre épocas. Desde decisiones que transforman el rumbo de la monarquía o la legislación penal, hasta episodios de violencia y movimientos en guerras, pasando por la épica deportiva, la jornada deja una pregunta común: cómo se acumulan los acontecimientos y qué rastro dejan en la memoria colectiva. Un día, muchos escenarios; una historia, la nuestra.