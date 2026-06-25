El robo de un pastillero y un percance mortal complican el futuro de Tasio en la serie diaria de Antena 3

La serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, vivirá un giro dramático en su entrega de este jueves, 25 de junio, emitida a las 15:45 horas. El fallecimiento repentino de Antoine Brossard, el magnate francés que recientemente logró hacerse con el control de Perfumerías De la Reina, marcará un antes y un después en las tramas de la producción de época, dejando a Tasio en una posición de extrema vulnerabilidad tras sus recientes enfrentamientos y un olvido que podría costarle muy caro.

La colonia se enfrenta a un escenario de absoluta incertidumbre tras confirmarse una muerte inesperada que altera por completo el orden de los acontecimientos. Los espectadores de ‘Sueños de libertad’ presenciarán cómo las últimas acciones de Tasio se vuelven en su contra de forma inmediata. El personaje llega ebrio a su hogar tras haber protagonizado, bajo los efectos del alcohol, un tenso enfrentamiento con Antoine Brossard en el episodio anterior, una disputa que Andrés intentó frenar sin éxito.

La situación se complica de manera drástica para Tasio al percatarse de un detalle alarmante: no recordaba haber sustraído el pastillero de la chaqueta del magnate francés. Este hallazgo se produce justo cuando se desvela el percance mortal sufrido por Brossard, lo que sitúa al personaje ante el temor inminente de ser señalado públicamente por el robo y por las duras palabras y actos que dedicó al empresario antes de su fallecimiento.

Por otro lado, la tensión eclesiástica y social se incrementa en este episodio. Pablo aprovechará el momento oportuno para humillar públicamente a don Agustín, generando un nuevo foco de conflicto. En el ámbito de las relaciones personales, Manuela interviene ante Claudia para pedirle que rebaje su severidad y no sea tan dura con Paula, intentando mediar en la convivencia de la colonia.

La difusión de informaciones maliciosas también ocupará un lugar central en la trama. Tras las acciones de Beatriz en la entrega previa, donde se encargó de expandir un rumor dañino, Begoña terminará por enterarse de las habladurías que circulan sobre su persona en el entorno, lidiando con las consecuencias de la difamación. Todo ello ocurre después de que la propia Begoña mantuviera una discusión con Gabriel a cuenta de Eduardo.

Finalmente, el secretismo envuelve las decisiones de Marta, quien opta por ocultar a Fina una misteriosa llamada telefónica recibida, a pesar de que Fina le había solicitado previamente una mayor atención. Este movimiento añade incertidumbre al futuro societario, que ya se encontraba en un punto de inflexión después de que Cloe recibiera una llamada decisiva para el porvenir de la empresa.