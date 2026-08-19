Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de Bonoloto correspondiente al miércoles 19 de agosto de 2026, cuyos datos han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se informa que la combinación extractada ha quedado registrada para esta fecha en los registros oficiales del organismo. Se ha procedido a la publicación de la combinación ganadora y de los elementos complementarios que definen las categorías de premio.

04, 26, 35, 40, 41, 48

Complementario: 36. Reintegro: 6.

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se comunica que el escrutinio se realiza conforme a la normativa aplicable para Bonoloto. Las categorías de premio se definen de la siguiente manera:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidiendo con el número de reintegro en el billete.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que Bonoloto se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Se establece que los sorteos se celebran de lunes a viernes y que el coste de la apuesta sencilla es de 1 euro. Se permite la realización de apuestas múltiples y combinadas conforme a las modalidades habilitadas por SELAE, así como la participación mediante apuestas automáticas y peñas en los puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que los premios podrán ser cobrados en los puntos de venta autorizados hasta el límite que marque la normativa comercial y que, para importes superiores, el cobro deberá tramitarse a través de las entidades colaboradoras habilitadas por SELAE. Se establece que la caducidad del derecho al cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales que resulten de aplicación serán practicadas conforme a la normativa vigente; se atenderá el umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Asimismo, se requerirá la acreditación de identidad para la gestión del cobro cuando proceda.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo de Bonoloto se gestiona por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda la periodicidad indicada: sorteos de lunes a viernes, con las modalidades y horarios que SELAE determine en su normativa y calendario oficial.

Verificación oficial

Para la comprobación definitiva de resultados se remitirá siempre a la información publicada por la entidad oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).