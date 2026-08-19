Se comunica que, según los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la nueva edición de los sorteos correspondientes al miércoles 19 de agosto de 2026. Se informa que los resultados que a continuación se consignan han sido publicados por el operador oficial y que los detalles se ofrecen con fines informativos y administrativos.

Se recuerda que las comprobaciones oficiales deben realizarse en los canales autorizados de la ONCE y que el presente medio reproduce la información disponible en la fecha indicada.

Combinación y números premiados

Super 11: 01, 02, 11, 13, 18, 21, 24, 28, 29, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 64, 75, 76, 85 · Premio Último sorteo del día (21:15).

· Premio Último sorteo del día (21:15). Triplex de la ONCE: 088 · Premio Último sorteo del día (21:15).

· Premio Último sorteo del día (21:15). Cupón Diario: 93394 · Serie 027 · Premio 500.000 € .

· Serie · Premio . Mi día de la ONCE: Número 1 de agosto de 1938 · número de la suerte 10.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se expone que los resultados reseñados corresponden a los distintos productos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en la fecha indicada. Los premios y la asignación de categorías se podrán verificar en puntos de venta autorizados y en la web oficial JuegosONCE; el plazo de canje de los billetes y cupones premiados será de tres meses desde la fecha del sorteo.

En el caso del Cupón Diario, se constata el número y la serie comunicados y el premio literal de 500.000 € tal como ha sido publicado por la ONCE. Para Super 11 y Triplex se indica la condición de “Premio Último sorteo del día (21:15)” asociada a los números consignados. Para Mi día se registra el número y el número de la suerte facilitados por la entidad.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se señala que cada producto dispone de una mecánica específica definida por la ONCE y que las modalidades de apuesta y la información comercial, incluido el coste del boleto, se encuentran detalladas en la normativa y los canales oficiales del operador. En este texto no se aportan valores económicos ni tarifas que no hayan sido explicitadas por la ONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que el cobro de los premios deberá tramitarse conforme a los procedimientos establecidos por la ONCE y que el plazo de presentación para el cobro será de 90 días naturales (tres meses) desde la fecha del sorteo. Los pagos estarán sujetos a la normativa fiscal vigente; se indica que existen umbrales de exención establecidos por la Agencia Tributaria, sin que en este detalle se faciliten cifras no publicadas por la autoridad competente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la ONCE es la entidad responsable de la organización y gestión de los productos reseñados. Se informa que los productos consignados en este comunicado son objeto de celebración periódica conforme al calendario publicado por la ONCE, y que determinados sorteos (indicados como “último sorteo del día”) se realizan en horario nocturno, según la programación oficial.

Verificación oficial

Se recomienda realizar la comprobación de los boletos y cupones premiados en los puntos de venta autorizados o en la página oficial indicada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE): Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Los interesados podrán consultar la información completa y actualizada en la web oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).