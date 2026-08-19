La presidenta madrileña critica la falta de respuesta estatal ante la presión migratoria, rechaza el reparto de menores, reclama exigencias a Marruecos y compromete apoyo económico a la Ciudad Autónoma.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha analizado la situación que atraviesa Ceuta tras los recientes acontecimientos fronterizos registrados a finales de julio. En una entrevista, la jefa del Ejecutivo autonómico madrileño ha calificado la crisis de «previsible» debido a la presión sostenida que venía advirtiendo la población ceutí, al tiempo que ha cargado con dureza contra lo que considera una «inacción» por parte del Gobierno de España.

Ayuso, que mantiene un vínculo personal y familiar con la ciudad autónoma, aseguró haber trasladado su respaldo directo al presidente de Ceuta, Juan Vivas, ofreciendo la colaboración de la administración madrileña para impulsar medidas de reconstrucción comercial y turística una vez se restablezca el orden en la zona.

Mapeo de la postura de Madrid ante la crisis ceutí

Ámbito de actuación Posición manifestada por Isabel Díaz Ayuso Gestión fronteriza Exige al Ejecutivo central la expulsión de las personas que hayan accedido de forma irregular. Política de menores Rechaza el reparto autonómico continuado y reclama que Marruecos asuma la tutela de su infancia. Presencia estatal y europea Pide una presencia permanente del Estado y de la UE en Ceuta al mismo nivel que en la península. Planes de cooperación Impulso a encuentros empresariales y campañas de promoción turística conjunta entre Madrid y Ceuta.

Contundencia sobre la tutela de menores y el papel de Marruecos

Uno de los puntos más críticos abordados durante la entrevista se centró en la atención y reparto de los menores migrantes no acompañados. La presidenta madrileña se opuso a seguir derivando la acogida hacia las distintas comunidades autónomas, argumentando que se trata de una responsabilidad directa del país vecino.

«Marruecos, que tiene capacidad para organizar un Mundial de fútbol y reforzar sus puertos, debe tenerla también para cuidar de su infancia. Todos los gobiernos autonómicos ayudan cuando son pocos niños, pero ante cifras inasumibles hay que poner pie en pared. A nadie se le ocurre que España abandone a menores por el mundo».

Asimismo, Ayuso defendió que el flujo continuado genera un «efecto llamada» desproporcionado y cuestionó los términos del equilibrio bilateral actual, afirmando que en las relaciones entre España y Marruecos «siempre gana Marruecos y pierde España».

Críticas a la gestión central y compromiso con la ciudad

En el plano político nacional, la dirigente autonómica acusó al Gobierno central de no velar por la soberanía ni por las fronteras nacionales, tachando de «insolidarias e ineficaces» las declaraciones de algunos miembros del Consejo de Ministros hacia la población ceutí.

Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ensalzó la convivencia multicultural y la singularidad social de Ceuta, expresando su intención de visitar la ciudad autónoma próximamente para respaldar de primera mano a sus ciudadanos, empresarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.