Representantes de Jupol y UFP trasladan a Cuca Gamarra y Juan Vivas la falta de efectivos, denunciando deficientes condiciones de alojamiento para los agentes y un incremento de los altercados violentos en las calles.

Organizaciones sindicales de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil mantuvieron una reunión este martes con la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, para trasladarles su inquietud por el estado de la seguridad ciudadana. En el encuentro, los representantes de los trabajadores policiales llegaron a afirmar que Ceuta «está a una chispa del caos».

Durante la reunión, el secretario general del sindicato Jupol en Ceuta, Aarón Rivero, rechazó que se pueda hablar de una vuelta a la normalidad en el territorio ceutí. Según sus estimaciones, unas 10.000 personas permanecen en la ciudad tras las entradas masivas registradas en semanas anteriores.

Denuncias por falta de medios y precariedad en los desplazamientos

Los portavoces policiales cuestionaron la gestión del Ministerio del Interior y la respuesta brindada por el Gobierno central para reforzar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en la zona:

Insuficiente refuerzo operativo: Desde Jupol criticaron que el único contingente adicional recibido tras los sucesos iniciales fue un grupo de 18 agentes asignados en exclusiva a la custodia del presidente del Gobierno durante su visita a Ceuta.

Desde Jupol criticaron que el único contingente adicional recibido tras los sucesos iniciales fue un grupo de 18 agentes asignados en exclusiva a la custodia del presidente del Gobierno durante su visita a Ceuta. Condiciones de habitabilidad: Reportaron que parte de los agentes desplazados se encuentran hospedados en dependencias militares con deficiencias asistenciales básicas, citando la escasez de ropa de cama y la disponibilidad de un único sanitario para decenas de funcionarios.

Reportaron que parte de los agentes desplazados se encuentran hospedados en dependencias militares con deficiencias asistenciales básicas, citando la escasez de ropa de cama y la disponibilidad de un único sanitario para decenas de funcionarios. Insuficiencia de las dietas: Calificaron de desfasada la cuantía de 77 euros diarios para manutención y estancia, considerando el encarecimiento y la limitada disponibilidad de alojamiento en la ciudad.

Alerta por altercados y exigencias de la UFP

En materia de orden público, las organizaciones policiales informaron de un repunte de las intervenciones por peleas en la vía pública, algunas de ellas con uso de armas blancas. Según explicaron, en determinados episodios la presencia policial ha derivado en hostilidad directa contra los propios agentes por parte de los implicados.

Reivindicaciones de la Unión Federal de Policía (UFP) Protocolo operativo: Puesta en marcha de un plan específico de actuación ante entradas masivas. Seguridad jurídica: Cobertura legal reforzada para intervenciones en la línea fronteriza. Gobernanza territorial: Consideración de la totalidad del territorio ceutí como zona frontera a efectos de gestión migratoria. Cooperación europea: Solicitud de activación del despliegue de la agencia europea Frontex y agilización legal de devoluciones.

Por su parte, desde la Unión Federal de Policía (UFP) se sumaron al diagnóstico de vulnerabilidad e indicaron que ni la Delegación del Gobierno ni la Jefatura Superior de Policía han atendido sus solicitudes de reunión para abordar la situación sobre el terreno.