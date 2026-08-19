El presidente autonómico exige al Ejecutivo la misma urgencia para tramitar expedientes de devolución que para la atención humanitaria, reclamando «más Estado» ante el cambio «radical» en la ciudad.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha acusado al Gobierno de España de mantener a la ciudad en una situación de «abandono» tras la entrada masiva de personas acontecida los días 30 y 31 de julio. Acompañado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una comparecencia desde la plaza de África, Vivas ha pedido que el Ministerio del Interior ponga la misma celeridad y recursos en tramitar los expedientes de devolución que en gestionar la emergencia asistencial.

El jefe del Ejecutivo ceutí ha asegurado que la ciudad «no se parece en nada» a la de antes de la crisis, calificando lo sucedido de «invasión» y vulneración de la integridad territorial. Según Vivas, la población siente impotencia ante una falta de voluntad política que, a su juicio, es el verdadero obstáculo para agilizar las salidas.

Exigencia de recursos y rechazo a los campamentos

Para agilizar los expedientes administrativos y evitar la permanencia prolongada de asentamientos provisionales en la vía pública, el presidente de la Ciudad Autónoma reclama un despliegue extraordinario de medios estatales.

Refuerzo de personal técnico e institucional: Pide destinar urgentemente más funcionarios a los servicios de extranjería, así como incorporar intérpretes, abogados, jueces y fiscales para que las tramitaciones se resuelvan «en cuestión de semanas».

Pide destinar urgentemente más funcionarios a los servicios de extranjería, así como incorporar intérpretes, abogados, jueces y fiscales para que las tramitaciones se resuelvan «en cuestión de semanas». Oposición a la ubicación de campamentos: Recordó el rechazo de la Ciudad Autónoma a la instalación de campamentos de emergencia en puntos como la antigua fábrica de harina o las inmediaciones de la estación marítima, remarcando que la competencia de esos emplazamientos recae únicamente en el Gobierno central.

Recordó el rechazo de la Ciudad Autónoma a la instalación de campamentos de emergencia en puntos como la antigua fábrica de harina o las inmediaciones de la estación marítima, remarcando que la competencia de esos emplazamientos recae únicamente en el Gobierno central. Volumen de presión migratoria: Detalló que el volumen de personas en situación de tránsito o provisionalidad alojadas en la ciudad equivale aproximadamente al 15 % de la población total ceutí.

Mapeo de reclamos de Ceuta al Gobierno de España

Eje de demanda Medidas concretas solicitadas por Juan Vivas Fuerzas de Seguridad Incrementar de forma estable las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil. Presencia del Estado Reforzar las dotaciones de sanitarios, docentes, personal judicial y presencia militar. Marco Legal Reformas legislativas para blindar Ceuta y Melilla ante presiones fronterizas. Control de Fronteras Asumir la gestión con medios de España y la UE sin depender en exclusiva de un tercer país.

«Ceuta no se va a rendir»

Durante su discurso, Vivas respaldó la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplegados durante la crisis, tachando de «incomprensible» que sus representantes sindicales no hayan sido recibidos por la Delegación del Gobierno ni por el Ministerio del Interior.

El presidente autonómico concluyó apelando a la unidad de la sociedad ceutí y apelando al apoyo del conjunto de las instituciones españolas y europeas: «El Gobierno nos está fallando, pero España no es solo el Gobierno. Ceuta está mal, pero no se va a rendir».