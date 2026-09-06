La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el domingo 6 de septiembre de 2026. Los datos se ofrecen según el extracto oficial facilitado por SELAE y se reproducen para su verificación pública.

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Se recuerda a la población de Ceuta que los boletos comprobados en la ciudad podrán ser validados y cobrados conforme a la normativa vigente en puntos de venta autorizados y entidades colaboradoras. La presente información se facilita con carácter informativo; la lista oficial y definitiva es la que aparece en la web de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora

04, 10, 21, 30, 31, 48

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Complementario: 37

Reintegro: 3

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece el siguiente esquema de categorías para la Bonoloto, según la información de SELAE:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia con el número de reintegro.

Los importes de cada categoría se determinan por el bote acumulado y el número de aciertos y se publican por SELAE tras el escrutinio oficial.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega eligiendo seis números del 1 al 49. Se han celebrado sorteos correspondientes a la jornada del domingo 6 de septiembre de 2026. Se informa que las modalidades de apuesta incluyen la apuesta sencilla, cuyo coste registrado es de 1 € por apuesta, y variantes con múltiples apuestas y peñas, de acuerdo con las opciones ofertadas por SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán cobrarse en puntos de venta autorizados hasta 2.000 € y en entidades colaboradoras para importes superiores, conforme a los procedimientos establecidos por SELAE. El plazo de caducidad para solicitar el cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

Se aplicarán las retenciones y tributos previstos por la normativa vigente; existe un umbral exento fijado por la Agencia Tributaria, cuya cuantía y condiciones deben consultarse en las fuentes oficiales.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión de la Bonoloto corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos. La periodicidad y horarios de celebración se publican por SELAE junto a las bases y condiciones del juego.

Verificación oficial

La comprobación final de premios y la información administrativa deben realizarse en la fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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