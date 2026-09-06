La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha hecho público el resultado de la nueva edición del sorteo Lototurf correspondiente al domingo, 6 de septiembre de 2026. La información facilitada por la entidad ha sido registrada y difundida para consulta pública por los cauces oficiales. Se ofrece a continuación el detalle de la combinación extraída y la información básica sobre la mecánica y el procedimiento administrativo vinculados al cobro de premios. En Ceuta, los puntos de venta y los jugadoras y jugadores locales podrán contrastar estos datos con la lista oficial remitida por SELAE.

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Combinación ganadora del Lototurf — 6 de septiembre de 2026

Combinación: 02, 04, 05, 13, 14, 20

Caballo ganador: 7

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Reintegro: 5

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

El escrutinio del sorteo se ha efectuado por la entidad organizadora, cuya relación oficial de aciertos y categorías es la única válida para la determinación de los premios. La asignación de las cuantías depende de las categorías establecidas en la normativa del Lototurf y se determina por el número de aciertos y la presencia del caballo ganador y del reintegro.

Por respeto a la exactitud informativa y ante la ausencia de datos de cuantía en la comunicación recibida, no se incluyen importes ni número de boletos premiados. Los ceutíes podrán obtener el desglose de categorías y cuantías en las administraciones locales y en la sede electrónica de SELAE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El Lototurf se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 31 y un número adicional, el llamado caballo, entre el 1 y el 12. En el sorteo del 6 de septiembre de 2026 la combinación extraída ha sido la indicada más arriba. La modalidad estándar consiste en la apuesta sencilla, cuyo coste es de 1 euro por boleto. El sorteo se celebra de forma semanal, los domingos, según la organización de SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados dentro del plazo de 90 días naturales desde la celebración del sorteo, de acuerdo con la normativa vigente. Las retenciones y obligaciones fiscales que pudieran corresponder se aplicarán conforme a la normativa tributaria vigente; se estarán a los umbrales de exención y retención establecidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El Lototurf es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos y mantienen procedimientos propios. En Ceuta, la validez de los boletos vendidos y la posibilidad de cobro se regirán por las normas de SELAE y por la gestión de las administraciones locales.

Verificación oficial

La lista oficial y la verificación definitiva de este sorteo deben consultarse en la fuente oficial indicada a continuación. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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