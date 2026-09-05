Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 5 de septiembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
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Lotería Nacional
Primer premio: 1500000
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La Primitiva
03 · 12 · 19 · 31 · 45 · 47
Complementario: 01
Reintegro: 3
Joker: 6414438
Bonoloto
17 · 23 · 32 · 33 · 36 · 42
Complementario: 01
Reintegro: 0
ONCE
Super 11
06, 11, 17, 18, 24, 25, 29, 35, 38, 45, 46, 48, 49, 62, 65, 66, 70, 75, 77, 81 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
264 — Último sorteo del día (21:15)
Mi día de la ONCE
6 de enero de 1929 · número de la suerte 01
Sueldazo Fin de Semana
20999 — Serie 054 — Reintegros 9
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.