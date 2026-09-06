Se informa que, con datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la correspondiente edición del sorteo correspondiente al domingo 6 de septiembre de 2026. La presente crónica recoge la combinación y los números publicados oficialmente por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para esa fecha.

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Se indica que los premios consignados pueden ser comprobados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE, siendo el plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo (90 días naturales).

Combinación premiada

Super 11: 01, 02, 03, 18, 24, 25, 29, 37, 41, 44, 45, 48, 49, 59, 61, 63, 64, 67, 74, 83

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Triplex de la ONCE: 738

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se especifica que el escrutinio se ha efectuado conforme a la relación oficial facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los apuntes públicos incluyen la indicación de que las combinaciones citadas corresponden al premio del «Último sorteo del día (12:00)». Los ganadores deberán verificar la condición de los boletos en los canales oficiales habilitados.

Super 11

Se informa que la combinación de la modalidad Super 11 del sorteo del domingo 6 de septiembre de 2026 se compone de los números indicados en el apartado anterior. Se recuerda que los comprobantes y los premios podrán ser verificados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje será de tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

Se comunica que el número premiado en la modalidad Triplex de la ONCE para el citado sorteo es el 738, señalado como Premio Último sorteo del día (12:00). Se recuerda la obligación de acudir a los canales oficiales para la comprobación y el cobro dentro del plazo de tres meses.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se expone que las modalidades incluidas en la información oficial responden a los formatos de juego gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La compra y validación de boletos se realiza en los puntos autorizados y mediante los canales digitales habilitados por la entidad. La descripción pormenorizada de modalidades y tarifas podrá ser consultada en la normativa y en la información comercial publicada por JuegosONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que el cobro de premios deberá tramitarse dentro del plazo de tres meses (90 días naturales) contado desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales se aplicarán de conformidad con la normativa vigente; se señala el umbral exento indicado por la Agencia Tributaria, cuya consulta se recomienda en las fuentes oficiales.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es el operador responsable de los sorteos referidos en este acto informativo. Asimismo, se menciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) como entidad gestora de otros juegos de ámbito estatal; la periodicidad de los sorteos de la ONCE se publica en su calendario oficial.

Verificación oficial

Se recomienda que la comprobación final se efectúe en la fuente oficial. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Se advierte que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

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