Se ha celebrado, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la nueva edición del sorteo de El Gordo de la Primitiva el domingo 6 de septiembre de 2026. La información difundida por la entidad se ha utilizado como fuente oficial para la verificación de la combinación extraída en la jornada.

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La celebración del sorteo ha sido comunicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y los resultados son los que a continuación se relacionan. La publicación tiene carácter informativo y está dirigida a los lectores y residentes de Ceuta, que podrán comprobar sus boletos conforme a los canales oficiales.

Combinación ganadora

25, 27, 30, 46, 50

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Número clave: –

Escrutinio y categorías de premios de El Gordo de la Primitiva

Se informa que el escrutinio completo y la relación de acertantes serán publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). A efectos orientativos, las categorías de premios se estructuran de la siguiente manera:

1ª categoría: 5 aciertos más número clave (5+clave).

2ª categoría: 5 aciertos (5).

3ª categoría: 4 aciertos más número clave (4+clave).

4ª categoría: 4 aciertos (4).

5ª categoría: 3 aciertos más número clave (3+clave).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El Gordo de la Primitiva se juega seleccionando 5 números entre el 1 y el 54 y un número clave del 0 al 9. El sorteo se celebra todos los domingos. La apuesta sencilla tiene un coste de 1,50 € por combinación. Otras modalidades y combinaciones están contempladas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en sus condiciones de juego.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los plazos y procedimientos para el cobro de premios se rigen por la normativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El plazo máximo para reclamar premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente y podrán ser objeto de retenciones conforme a la Agencia Tributaria; existen umbrales exentos establecidos por la misma Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La organización del sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito español, otras entidades como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan otros juegos distintos. El sorteo de El Gordo de la Primitiva mantiene periodicidad semanal, con celebración dominical.

Verificación oficial

La verificación y la lista oficial de premiados corresponde exclusivamente a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para consulta directa de los resultados y condiciones oficiales, se remite a la web oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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