Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado
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El sorteo de Bonoloto ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:
Resultado del sorteo
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Combinación: 433526103417
Complementario: 19 · Reintegro: 2
Bote: 600.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1ª (6 Aciertos)
|0
|0,00 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|2
|72.091,55 €
|3ª (5 Aciertos)
|74
|974,21 €
|4ª (4 Aciertos)
|4.111
|26,30 €
|5ª (3 Aciertos)
|75.247
|4,00 €
DIRECTO FINALIZADO 1 actualizaciones
Combinación ganadora y premios.
Combinación: 433526103417
Complementario: 19 · Reintegro: 2
Bote: 600.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1ª (6 Aciertos)
|0
|0,00 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|2
|72.091,55 €
|3ª (5 Aciertos)
|74
|974,21 €
|4ª (4 Aciertos)
|4.111
|26,30 €
|5ª (3 Aciertos)
|75.247
|4,00 €