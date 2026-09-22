El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cerrado la puerta a la posibilidad de una cosoberanía en Ceuta y Melilla con Marruecos, asegurando que «jamás» habrá diálogo en ese sentido. Estas declaraciones se producen en el contexto de un debate sobre la soberanía de las dos ciudades autónomas españolas.

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Albares ha calificado de «disparate» la idea de compartir la soberanía de Ceuta y Melilla, reafirmando el compromiso del Gobierno español con la integridad territorial de estas localidades. El ministro ha subrayado que la posición de España es clara y no se prestará a negociaciones que pongan en duda la soberanía del país.

La intervención del ministro coincide con la reciente visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla, un acto que ha sido defendido por Albares como una muestra del interés del Gobierno por estas ciudades. Esta visita se ha visto enmarcada en un clima de tensión con Marruecos, que ha visto nuevas declaraciones del exsenador Yahya Yahya sobre la soberanía de las ciudades.

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En este marco, el ministro ha querido indicar que el Gobierno español está dispuesto a defender la dignidad y los derechos de los ceutíes y melillenses, sin ceder a presiones externas. Aseguró que las relaciones con Marruecos deben basarse en el respeto y la legalidad internacional.

Ceuta y Melilla, como territorios españoles, están en una posición geoestratégica fundamental, lo que añade complejidad a la situación política y diplomática entre España y Marruecos. La defensa de su soberanía es un aspecto central en la política exterior española.

Las palabras de Albares reflejan el compromiso del Ejecutivo para mantener la unidad y la estabilidad en el norte de África, además de servir como un mensaje claro ante la comunidad internacional sobre la postura de España respecto a sus ciudades autónomas.