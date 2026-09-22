Durante su participación en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha responsabilizado a Marruecos por el fallo en los mecanismos de control fronterizo que contribuyeron a la crisis migratoria en Ceuta. En una entrevista con CNN, Sánchez destacó que España ha solicitado explicaciones y acciones a Marruecos, subrayando que el fallo en el control de la frontera es evidente para el Gobierno español.

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A pesar de estas declaraciones, Sánchez no ha acusado directamente a las autoridades marroquíes de organizar o favorecer la entrada masiva de personas a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Tampoco ha confirmado si el Gobierno español cree que Marruecos tenía conocimiento previo de los movimientos hacia la frontera.

El presidente ha preferido resaltar la cooperación positiva que ha existido entre España y Marruecos durante sus años de mandato, mencionando que en los últimos ocho años se ha desarrollado una relación bilateral muy positiva. Esta postura refleja la prudencia que el Gobierno ha mantenido respecto al papel de Marruecos en la crisis.

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Desde el inicio de la crisis, han surgido informaciones sobre movimientos en Marruecos antes del 30 de julio y sobre mensajes en redes sociales que alentaban los cruces hacia Ceuta. Sin embargo, estos elementos no prueban que las autoridades marroquíes promovieran la entrada masiva.

La declaración de Sánchez llega casi dos meses después de los eventos en Ceuta y mientras el Gobierno sigue gestionando sus consecuencias. A pesar de la situación, Sánchez mantiene una valoración positiva de las relaciones con Marruecos, evitando elevar sus reproches más allá del funcionamiento de la frontera.