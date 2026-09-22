El Ministerio del Interior ha comenzado los trámites para extender el espigón de El Tarajal en 100 metros, una actuación que busca mejorar la infraestructura de la zona.

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Este proyecto, que incluye la instalación de un sistema de balizamiento flotante, tiene un presupuesto total de nueve millones de euros, lo que pone de relieve la importancia que se le otorga a esta infraestructura en la localidad de Ceuta.

La ampliación del espigón tiene como objetivo optimizar la protección del puerto y facilitar la navegación en esta área fronteriza, que es clave para la conectividad marítima de Ceuta con el exterior.

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Esta intervención se enmarca dentro de una serie de mejoras previstas por el Gobierno para fortalecer las infraestructuras en la ciudad autónoma, asegurando un desarrollo sostenible y seguro para los ciudadanos y visitantes.

Las autoridades locales han acogido esta iniciativa con satisfacción, ya que contribuye al dinamismo económico y a la seguridad de la actividad portuaria en la región.

Se espera que el proceso de licitación y ejecución de las obras avance con celeridad, dado el interés en mejorar los accesos y servicios portuarios en El Tarajal.