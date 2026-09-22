Simón Leendert Verhoeven, ciudadano holandés y considerado el cerebro financiero del «caso Plus Ultra», fue detenido a finales de agosto en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega. Tras aprobarse su extradición, será trasladado a España para comparecer ante el magistrado instructor José Luis Calama el próximo viernes.

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Verhoeven está siendo investigado por los préstamos que concedió a la aerolínea Plus Ultra a través de sus negocios de venta de oro y materias primas. La investigación se inició tras un registro en su casa de Mallorca en octubre de 2024, donde la Policía Nacional encontró dos lingotes de oro, 12 relojes de lujo y numerosas joyas. Este registro fue realizado en cumplimiento de una comisión rogatoria emitida por Suiza.

El empresario holandés suscribió contratos de préstamo a favor de Plus Ultra mediante tres sociedades de su propiedad: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation. Según sus propias declaraciones ante la Fiscalía de Ginebra, estos contratos están bajo sospecha en el marco de la investigación.

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Las declaraciones del expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y del antiguo CEO y director financiero, Roberto Roselli, sugieren que las sociedades mencionadas eran en realidad controladas por Rodolfo Reyes. Reyes, antiguo máximo accionista y exconsejero de la compañía, se encuentra actualmente huido de la Justicia.