La Bonoloto celebra este sábado 9 de mayo de 2026 un nuevo sorteo con su clásica combinación de seis números. Se trata de uno de los juegos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, especialmente por su precio accesible y por la posibilidad de conseguir premios importantes con una apuesta reducida.

La Bonoloto permite jugar seleccionando seis números del 1 al 49 y reparte premios en varias categorías, desde los seis aciertos hasta el reintegro. Loterías y Apuestas del Estado publica los resultados oficiales de este juego en su apartado de Bonoloto.

Resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

La combinación ganadora de la Bonoloto del sábado 9 de mayo de 2026 es:

21, 13, 26, 17, 19, 12

Complementario: 24

Reintegro: 4

* Resultado pendiente de publicación oficial.

Cómo se juega a la Bonoloto

Para participar en la Bonoloto, cada jugador debe elegir una combinación de seis números comprendidos entre el 1 y el 49. También es posible realizar apuestas automáticas, en las que el sistema selecciona los números de forma aleatoria.

Cada apuesta tiene un precio reducido, lo que convierte a la Bonoloto en uno de los sorteos más accesibles para quienes juegan de forma habitual. Es posible participar en un único sorteo o validar el boleto para varios días de la semana.

Categorías de premios de la Bonoloto

La Bonoloto reparte premios en distintas categorías según los aciertos conseguidos:

Primera categoría: seis aciertos.

Segunda categoría: cinco aciertos más el complementario.

Tercera categoría: cinco aciertos.

Cuarta categoría: cuatro aciertos.

Quinta categoría: tres aciertos.

Reintegro: acierto del número del reintegro.

El importe de cada categoría depende de la recaudación del sorteo y del número de acertantes. Si no hay acertantes de primera categoría, el bote puede acumularse para el siguiente sorteo.

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Por qué la Bonoloto es uno de los sorteos más buscados

La Bonoloto genera muchas búsquedas cada día porque combina tres factores clave: se juega con frecuencia, tiene un precio bajo y ofrece la posibilidad de premios elevados. Por eso, términos como Bonoloto hoy, resultado Bonoloto, números Bonoloto o Bonoloto sábado suelen concentrar mucho tráfico en buscadores.

Dónde comprobar el resultado oficial

El resultado debe verificarse siempre en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas o en canales oficiales. La única lista válida para el pago de premios es la publicada por SELAE.