Si hoy vas a repostar en Ceuta, estas cifras te pueden ahorrar unos euros. Según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos para el domingo, 10 de mayo de 2026), se han analizado 10 estaciones. El precio medio se sitúa en Gasolina 95: 1.495 €/L (con un mínimo de 1.479€ y un máximo de 1.499€), Gasolina 98: 1.526 €/L y Diésel A: 1.660 €/L (mín 1.609€ y máx 1.679€). A continuación, te dejamos un listado práctico de las más baratas y, al final, las más caras, para que elijas con criterio.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498 €/L
- DISA (VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.498 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.528 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.528 €/L
- DISA (VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.528 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.609 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.609 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.629 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.678 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.678 €/L
Las más caras
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 €/L (Gasolina 95)
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.499 €/L (Gasolina 95)
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499 €/L (Gasolina 95)
Consejos
Para sacarle partido a estos precios, mira tu gasto real: incluso diferencias de pocos céntimos pueden notarse si repostas a menudo o haces llenos completos. Si te mueves entre zonas, revisa qué estación te queda más cerca de tus trayectos habituales: el “barato” pierde sentido si el rodeo te encarece por tiempo o consumo. Y, sobre todo, antes de salir, confirma el surtidor y el tipo de combustible (95/98/diésel), ya que pequeños cambios de referencia pueden llevarte a un precio distinto.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.