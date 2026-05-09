El técnico de la AD Ceuta no se guardó nada en la rueda de prensa posterior al empate frente al CD Castellón. Con un mensaje cargado de orgullo y algo de picante hacia el arbitraje, Romero puso en valor la identidad de un equipo que, pese a estar en «tierra de nadie», no regaló ni un centímetro en el Murube.

Pundonor y «orgullo de castores»

Fiel a su estilo directo, José Juan Romero resumió la entrega de sus pupilos con una frase que ya es marca de la casa:

“Lo ha visto todo el mundo. Una vez más, los huevos como castores. Es la realidad. Tendremos menos cosas que muchos, pero cuando hay que competir, ahí vamos”.

El preparador sevillano aseguró que su equipo fue superior hasta el parón médico, momento en el que practicaban un «fútbol bestial». Aunque admitió que el Castellón apretó en la segunda mitad, destacó la capacidad de reacción local: “Nos hemos levantado cuando peor estaba el escenario, tirando de lo que nos quedaba en el depósito”.

Dura crítica por el codazo a Kuki Zalazar

Romero no ocultó su indignación por la falta de Alberto sobre Kuki, cuestionando la disparidad de criterios arbitrales:

La comparación: Recordó que en el partido de ida a su jugador Yago lo expulsaron «muy fácil», mientras que hoy la vara de medir fue distinta.

Recordó que en el partido de ida a su jugador Yago lo expulsaron «muy fácil», mientras que hoy la vara de medir fue distinta. Aviso a navegantes: “Ellos se juegan mucho, pero nosotros tampoco nos vamos a pasear en los partidos”.

El rompecabezas de la defensa: la lesión de Redru

La nota negativa fue la baja de Redru, que se retiró con el gemelo «fastidiado». Romero explicó que su salida rompió el plan táctico:

Sin profundidad: «Diego [González] es central y no tiene la capacidad ofensiva ni la lectura por dentro de Redru, que es quien genera los espacios a Konrad».

«Diego [González] es central y no tiene la capacidad ofensiva ni la lectura por dentro de Redru, que es quien genera los espacios a Konrad». Alerta en la banda: El técnico reconoció que la situación en los laterales izquierdos es ahora mismo crítica para los próximos encuentros.

Finalmente, el entrenador cerró su intervención reafirmando que, pese a la entidad del rival, «el mérito que tiene este Ceuta va a ser difícilmente igualable».